Investissement locatif: la PropTech lilloise Brik lève 1,5 million d’euros

Fin 2020, 23% des Français interrogés par OpinionWay ont déclaré que l’immobilier serait le moyen le plus approprié pour épargner (23%, +3 points), devant le livret A et l’assurance vie. En France, le marché de l’investissement locatif ne cesse de croître. L’agence Century 21 a par exemple noté que 29,4% des acquisitions en 2020 ont concerné des biens destinés à être mis en location (+2,2 points sur un an), un record.

Ce marché, la startup lilloise Brik souhaite le bousculer avec une offre innovante, permettant d’acheter, piloter et développer son patrimoine immobilier via une plateforme. Dans cette optique, elle lève aujourd’hui 1,5 million d’euros auprès de business angels et d’investisseurs privés.

Parmi les investisseurs de la startup, on peut citer les business angels Arnaud Monnier, CEO de Seed for good, Edgard Bonte, CEO d’ Auchan Retail, Julien Lemarchand, CEO de Saveur Bière, Thomas Thumerelle, fondateur de Motoblouz, ou encore Martin Duhamel, Head of Sales chez Front.

Lancé en octobre 2019, Brik revendique plus de 6 000 investisseurs partout en France et gère 1 milliard d’euros de patrimoine immobilier.

Sa technologie utilise l’intelligence artificielle et le machine learning pour étudier l’évolution des prix dans le futur et ainsi recommander au propriétaire le meilleur moment pour vendre son bien.

La startup ambitionne d’enrichir la plateforme d’une nouvelle offre Premium+ et d’atteindre un chiffre d’affaires de 16 millions d’euros en 2023, puis 54 millions en 2025.

Brik comptera 25 collaborateurs d’ici la fin de l’année et espère servir une communauté de 100 000 propriétaires investisseurs en 2022.

Sur ce marché en France, on retrouve la startup parisienne Masteos , qui a levé 1,1 million d’euros en décembre 2020. Elle est financée notamment par Guillaume Lestrade, co-fondateur de Meero , Olivier Daligault de Meilleurs Agents, ou encore Pierre Entremont et Maxime Lesaulnier de Onefinestay.

Brik : les données clés

Fondateur : Richard Winckels

Création : 2019

Siège social : Lille, Hauts-de-France

Secteur : PropTech

Activité : plateforme de gestion d’investissement locatif

Financement : 1,5 million d’euros auprès de business angels et d’investisseurs privés.