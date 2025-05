Modèles d’IA : la Chine diffuse, les États-Unis verrouillent, l’Europe régule

À mesure que l’intelligence artificielle devient un enjeu stratégique mondial, les grandes puissances technologiques adoptent des trajectoires de plus en plus différenciées. La Chine publie ses modèles et en facilite l’usage. Les États-Unis les protègent et en restreignent l’accès. L’Europe, quant à elle, cherche à encadrer juridiquement un écosystème qu’elle ne maîtrise que partiellement. Trois approches, trois visions du rôle de la technologie dans l’ordre mondial.

La Chine mise sur la diffusion

Ces derniers mois, la Chine a multiplié les publications de modèles open source. Des modèles comme DeepSeek, Yi, Baichuan ou MiniCPM sont téléchargeables librement, avec un niveau de documentation et de performance suffisant pour qu’ils soient adoptés bien au-delà des frontières chinoises.

Cette politique ne relève pas d’un geste philanthropique mais répond à une logique d’influence. En diffusant massivement ses briques technologiques, la Chine s’installe discrètement au cœur des chaînes de valeur numériques mondiales. Dans les pays émergents, les startups, les universités ou même certaines entreprises occidentales, ces modèles deviennent des alternatives crédibles aux solutions fermées venues des États-Unis.

Leur ouverture technologique se transforme en vecteur d’expansion stratégique. À mesure que les modèles chinois se généralisent, ils façonnent les outils, les interfaces, les données et, à terme, les usages qui en sont faits.

Les États-Unis privilégient le contrôle

À l’opposé, les États-Unis ont choisi la fermeture. OpenAI, Anthropic et Google DeepMind restreignent l’accès à leurs modèles. L’interaction passe exclusivement par des API, les poids des modèles ne sont pas publiés, et les données d’entraînement restent confidentielles. Cette approche repose sur deux principes : la protection des actifs technologiques et la maîtrise des risques.

Si les arguments avancés sont légitimes car les modèles les plus avancés coûtent des centaines de millions à entraîner et présentent des risques de mésusage, cette stratégie a un effet secondaire en laissant l’espace de l’open source global à d’autres acteurs.

Dans un contexte où la majorité des utilisateurs potentiels d’IA n’ont pas accès à ces outils propriétaires, les modèles chinois comblent le vide. La conséquence est que la suprématie technologique américaine se double d’un déficit de présence dans les couches ouvertes de l’écosystème.

L’Europe régule, mais produit peu

L’Europe, de son côté, déploie une stratégie fondée sur la régulation. L’AI Act, récemment adopté, propose un cadre ambitieux pour encadrer les usages de l’intelligence artificielle selon leur niveau de risque. Transparence, explicabilité, auditabilité sont autant de garde fous qu’impose l’Union européenne là où d’autres privilégient la vitesse.

Ce positionnement, s’il est cohérent avec les valeurs européennes, peine toutefois à s’appuyer sur une base industrielle solide. L’Europe ne dispose que de quelques acteurs capables de rivaliser avec les grandes plateformes. Des initiatives comme Mistral ou Aleph Alpha sont prometteuses, mais encore isolées. En l’absence de champions capables de diffuser leurs propres modèles à l’échelle mondiale, la régulation risque de se transformer en mise à distance.

Un dilemme stratégique mondial

Entre ouverture totale et fermeture stricte, aucune option n’est sans risque. Les modèles open source permettent l’audit, l’innovation distribuée et la démocratisation des usages. Mais ils posent aussi des questions de sécurité, de contrôle, voire de souveraineté. À l’inverse, les modèles fermés protègent les intérêts économiques et limitent les dérives, mais concentrent le pouvoir technologique entre les mains de quelques acteurs.

L’Europe pourrait incarner une troisième voie : celle d’un open source encadré, reposant sur des standards de publication, des licences responsables, et une gouvernance partagée. Encore faut-il investir dans la production, et pas seulement dans la norme.

Au-delà des modèles, une question d’architecture du monde

Ce qui se joue ici dépasse le débat technique. Il s’agit de savoir qui développera les infrastructures cognitives de demain. Les modèles d’IA ne sont pas neutres. Ils véhiculent des biais, des priorités, des systèmes de valeurs. Diffuser un modèle, c’est nécessairement orienter l’interprétation du monde par les machines.