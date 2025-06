Mondial Relay, la stratégie d’InPost reconfigure la logistique française, au détriment des territoires

La transformation du réseau Mondial Relay s’accélère. Depuis son rachat par le groupe polonais InPost, l’entreprise française spécialisée dans la livraison hors domicile réorganise profondément sa chaîne de distribution. Derrière une stratégie d’optimisation logistique et d’automatisation, c’est tout un modèle de service de proximité qui s’efface progressivement, en particulier dans les zones rurales. Une évolution qui alimente une contestation politique croissante, alors que les territoires fragiles peinent à préserver leurs rares relais économiques et sociaux.

TL;DR — Mondial Relay automatise, les territoires décrochent 👥 Pour qui est-ce important ? Commerçants partenaires de Mondial Relay, particulièrement en zones rurales

Collectivités locales et élus en charge de l’aménagement territorial

Acteurs de la logistique, du e-commerce et du retail

Décideurs publics sensibles à la fracture territoriale 💡 Pourquoi c’est stratégique ? InPost restructure le réseau de Mondial Relay pour prioriser les lockers automatisés

Jusqu’à 3 500 Points Relais supprimés, 7 000 lockers prévus d’ici 2025

Automatisation motivée par des gains logistiques et environnementaux

Risque d’exclusion des zones rurales sans dispositif de compensation annoncé 🔧 Ce que ça change concrètement Perte de revenus et de trafic pour des milliers de petits commerçants

Réduction de l’accès aux services de retrait colis dans les territoires peu denses

Émergence de nouveaux formats urbains comme “Mondial Relay City”

Mobilisation politique croissante face à un retrait logistique non concerté

InPost, un opérateur industriel en quête de standardisation

InPost, leader européen du marché des consignes automatiques, a fait de la France un axe prioritaire de sa stratégie d’expansion depuis l’acquisition de Mondial Relay en 2021. Dans la continuité du modèle développé en Pologne, le groupe impose un virage net vers les lockers automatisés : des casiers de retrait ouverts 24h/24, déployés en milieu urbain ou périurbain. Entre 2021 et 2025, leur nombre devrait passer de 300 à 7 000 unités.

Mondial Relay revendique une position de leader français sur ce segment, et met en avant les gains logistiques associés à cette évolution. Selon une étude d’EcoCO2 relayée par l’entreprise, la livraison via lockers permettrait de réduire jusqu’à 79 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport à la livraison à domicile, en raison de la massification des flux sur le dernier kilomètre.

Une rupture silencieuse avec le tissu commercial local

Ce repositionnement stratégique se traduit par la fermeture de 2 500 à 3 500 Points Relais traditionnels d’ici fin 2025. Environ 1 000 nouveaux points seraient créés en parallèle, sans précision sur leur nature ni leur répartition géographique. Aujourd’hui encore, 11 000 commerçants participent au réseau, accueillant les flux de colis dans des bureaux de tabac, des épiceries ou des pressings. Pour ces partenaires, cette activité représente un revenu complémentaire de 300 à 1 000 euros par mois, mais aussi un moyen d’attirer du trafic en magasin.

Dans les faits, la réorganisation se fait de manière unilatérale. De nombreux commerçants reçoivent des lettres de rupture de contrat, sans préavis. Selon la députée socialiste Mélanie Thomin, qui a interpellé le gouvernement à ce sujet, cette décision prise « sans concertation » contribue à déstabiliser des territoires où les services de proximité sont déjà réduits à l’essentiel.

La parlementaire rappelle par ailleurs qu’environ 62 % des communes françaises sont aujourd’hui dépourvues de commerces. Dans ce contexte, les points relais ne sont pas qu’un maillon logistique. Ils constituent un levier de maintien du lien social, un repère dans des territoires parfois oubliés des grands opérateurs de services.

Vers un modèle logistique intégré, sans médiation humaine

Mondial Relay poursuit, en parallèle, une logique d’innovation technologique. L’entreprise propose l’ouverture à distance des lockers via application mobile, sans contact physique, et développe le concept « Mondial Relay City », des espaces urbains hybrides, accessibles 7 jours sur 7, combinant lockers, information client et retrait express. Le premier site a ouvert à Paris, dans le 15ᵉ arrondissement.

Ce modèle logistique, aligné sur celui d’InPost, s’apparente à une intégration verticale du dernier kilomètre, pensée pour les centres urbains denses. Il optimise les flux, réduit les coûts de main-d’œuvre et répond à une demande croissante de flexibilité. Mais il soulève, dans le même mouvement, la question de l’équité d’accès aux services essentiels, entre métropoles hyper-connectées et zones rurales laissées à l’écart.