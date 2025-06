Pletor lève 2 millions d’euros pour faire entrer le marketing visuel dans l’ère des agents IA

Dans un secteur où la production de contenus visuels est devenue un goulet d’étranglement stratégique, Pletor entend changer la donne. La startup parisienne, spécialisée dans l’IA générative appliquée au marketing, annonce une levée de fonds de 2 millions d’euros en pré-amorçage. Ce tour est mené par Atlantic Labs et Kima Ventures, avec la participation de business angels.

Pletor propose aux équipes marketing et design de créer leurs propres agents IA, capables de générer automatiquement des visuels cohérents avec la charte de marque, d’analyser la performance créative des campagnes, ou encore de suggérer de nouvelles pistes visuelles. Contrairement aux générateurs d’images IA classiques, la startup ne fournit pas un outil prêt à l’emploi, mais une plateforme permettant aux utilisateurs de concevoir et d’intégrer leurs propres assistants créatifs dans leur environnement de travail, notamment dans Figma ou les CRM.

« Nous permettons aux équipes marketing et créatives de mettre l’IA à leur service et d’être acteurs de la transformation inéluctable de leur métier. Grâce à Pletor, elles gagnent en bande passante, retrouvent leur rôle de stratège, et maintiennent un niveau d’exigence créatif irréprochable », explique Ferdinand Terme, CEO et cofondateur de la société.

Les attentes en matière de production de contenu ne cessent de croître. Les dépenses publicitaires sur les réseaux sociaux ont, à elles seules, progressé de 14 % en un an, atteignant près de 220 milliards de dollars. Pourtant, selon une étude d’Adobe, 70 % du temps des équipes créatives est aujourd’hui absorbé par des tâches non créatives, gestion de projet, adaptation de formats, édition, etc. Une inefficacité structurelle que Pletor entend corriger en transformant ces équipes en architectes de leurs propres processus.

Le marché européen reste encore peu structuré sur ce segment. Tandis que des solutions comme Runway, Adobe Firefly ou Canva intègrent des briques IA dans des produits génériques, rares sont les startups à proposer une approche personnalisable, interopérable et orientée “workflows”. En France, Kive.ai émerge comme un acteur adjacent, sans adopter l’approche modulaire de Pletor. À l’échelle européenne, Typeface s’impose comme un concurrent crédible, bien que centré sur des groupes internationaux.

« Le marketing connaît son moment vibe coding : des workflows pilotés par l’IA permettent aux équipes marketing d’aller plus vite et de passer à l’échelle de manière plus intelligente. Pletor mène cette évolution. Ferdinand, Maxime et Antoine allient une expérience de l’hyper-croissance, une vision produit affûtée et une expertise profonde en IA. Nous sommes fiers de les soutenir dans la construction d’une infrastructure marketing AI-first dont les équipes modernes ont besoin », commente Lukas Erbguth, investisseur chez Atlantic Labs.

Alexis Robert, General Partner chez Kima Ventures, souligne également la rupture stratégique : « Pletor nous a convaincus car ils ne se contentent pas de générer des visuels par IA, ils repensent la façon dont les équipes marketing produisent des campagnes. »

Fondée en 2024 sous le nom de Lasqo AI, la startup a récemment opéré un changement de marque pour devenir Pletor, affirmant ainsi son ambition internationale. La société est passée par le programme d’incubation de Station F, et réunit une équipe fondatrice aux parcours complémentaires : Ferdinand Terme (ex-Alma), Maxime Fonsale (ex-McKinsey) et Antoine Sueur (chercheur en IA générative). Avec cette levée de 2 millions d’euros, Pletor entend structurer une offre produit robuste, renforcer son équipe technique et accélérer son développement commercial, en particulier à l’international, où elle réalise déjà 50 % de ses premiers revenus.