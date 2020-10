Multi-cloud: Koyeb lève 1,4 million d’euros auprès d’ISAI et Kima Ventures

Koyeb, qui fournit aux développeurs des services multi-cloud, lève 1,4 million d’euros auprès d’ISAI, Kima Ventures et de business angels de l’industrie du cloud, dont les fondateurs de Packet, Datadog et Priceminister, avec la participation de BPI et Wilco. Il s’agit pour la startup parisienne de sa première levée de fonds, qui ambitionne désormais de poursuivre le développement de sa communauté d’utilisateurs.

Lancé en 2019 par trois spécialistes du cloud computing, Édouard Bonlieu, Bastien Chatelard et Yann Léger, Koyeb se définit comme un fournisseur de services multi-cloud. La startup propose aux développeurs une plateforme serverless (sans serveur) nouvelle génération, qui simplifie le déploiement d’applications serverless. Elle permet également d’analyser, transformer et optimiser les données des entreprises.

L’informatique sans serveur (ou serverless computing) s’est démocratisé en 2014 sous l’impulsion d’AWS avec son service baptisé « Lambda », qui permet aux développeurs de fournir leur code et de créer des routines, tout en laissant le service du fournisseur cloud maintenir les serveurs. Hormis AWS, on peut citer parmi les fournisseurs Microsoft Azure, Google Cloud, Alibaba Cloud ou encore IBM.

«Exploiter tout le potentiel des applications cloud»

La technologie de Koyeb permet donc aux développeurs et aux entreprises d’accélérer le déploiement de nouvelles fonctionnalités et de réduire le temps passé sur des infrastructures cloud complexes. «En combinant simplicité et rapidité de déploiement, Koyeb permet aux développeurs d’exploiter tout le potentiel des applications cloud sans se soucier de l’infrastructure. Nous sommes ravis d’accompagner ce trio de fondateurs aguerris dans son développement», commente Jean-David Chamboredon, Managing Partner et co-fondateur d’ISAI.

Par ailleurs, la startup parisienne donne à ses utilisateurs le choix de travailler avec le fournisseur cloud et les APIs qu’ils souhaitent. «Notre mission est de simplifier le déploiement et l’exploitation d’applications dans le cloud, tout en donnant aux entreprises la possibilité de choisir librement leur fournisseur d’infrastructure», explique Yann Léger, CEO de Koyeb.

L'actualité des levées de fonds vous est présentée en partenariat avec Yousign Signez vos documents contractuels directement en ligne avec Yousign,

spécialiste français de la signature électronique

Yousign aide les startups & entreprises en croissance à bâtir

la meilleure expérience de signature.

Koyeb : les données clés

Fondateurs : Édouard Bonlieu, Bastien Chatelard et Yann Léger

Création : 2019

Siège social : Paris, Île-de-France

Secteur : cloud-computing

Activité : fournisseur de services multi-cloud

Financement : 1,4 million d’euros en octobre 2020 auprès d’ISAI, Kima Ventures et de business angels de l’industrie du cloud, dont les fondateurs de Packet, Datadog et Priceminister, avec la participation de BPI et Wilco.