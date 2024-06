MWM accélère le rythme avec l’acquisition de SWIPEWIPE pour s’affirmer en leader du publishing d’applications mobiles

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

MWM, acteur du publishing et du développement d’applications mobiles, annonce l’acquisition de Swipewipe, une application de gestion de photos basée aux États-Unis. Swipewipe a connu un succès fulgurant, devenant virale sur TikTok et attirant 5 millions d’utilisateurs en moins de 12 mois grâce à ses fonctionnalités d’édition IA. SWIPEPIPE prévoit de réaliser cette année 10 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Cette acquisition marque un nouvel axe de développement pour MWM, visant à construire le plus grand écosystème d’applications mobiles. Pour en parler plus en détail nous recevons Jean Baptiste Hironde le co fondateur de MWM.

Fondée en 2009 par Jean-Baptiste Hironde, MWM est devenue au fil du temps une référence en matière d’applications musicales. C’est Apple qui a mis l’entreprise française sous le feu des projecteurs en mettant en avant son application Edjing début 2012 sur l’App Store. Une promotion qui va faire décoller le nombre de téléchargements et inciter la société à poursuivre dans l’univers musical. Pari gagnant puisque leur galaxie d’applications, incluant edjing Mix, Beat Maker Pro et Color Pop, a accumulé plus de 600 millions de téléchargements dans le monde.

Installée à Boulogne-Billancourt et Bordeaux, la start-up veut désormais au-delà de la seule sphère musicale en étendant son offre aux applications de création et ainsi devenir un «Adobe» des applications créatives grand public sur mobile.