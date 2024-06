Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

COSMIAN renforce le chiffrement de vos emails

Cosmian a déployé sa technologie de chiffrement de bout en bout pour Gmail, disponible en mode Infrastructure as a Service (IaaS). Cette solution permet de sécuriser les échanges de mails entre les utilisateurs et les non-utilisateurs de Gmail, tout en préservant l’expérience utilisateur. Exploitant les capacités de chiffrement côté client (CSE) de Google et utilisant les normes S/MIME, Cosmian garantit la confidentialité des messages. La solution est entièrement interopérable et ne nécessite pas de licence supplémentaire pour les utilisateurs externes utilisant Outlook ou Apple Mail.

L’UE en route vers un outil de Suivi pour l’IA

La Commission européenne s’apprête à demander aux États membres, ce 26 juin, l’autorisation de négocier une méthodologie pour évaluer les risques et impacts des systèmes d’intelligence artificielle sur les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit. Cette initiative, liée à la récente convention du Conseil de l’Europe, vise à développer un outil non contraignant. Cet outil serait appliqué volontairement par les parties et n’imposerait aucune obligation juridique. Les négociations sur cette méthodologie avaient déjà commencé lors de l’adoption du traité, comme indiqué au printemps dernier.

Révision du cadre numérique de l’UE

La prochaine Commission européenne prévoit une révision à mi-parcours de son cadre numérique et de la directive sur les services de médias audiovisuels (AVMSD). Le rapport souligne la nécessité de mettre à jour le Digital Markets Act (DMA) et le Digital Services Act (DSA), avec des révisions prévues pour 2025 et 2026. Des lacunes ont été identifiées dans les régulations actuelles, notamment pour les influenceurs, la publicité et les services cloud. Une mise à jour de l’AVMSD pour intégrer les influenceurs est également recommandée. Le document propose également de centraliser la détection et l’analyse de la désinformation au sein de la Commission, soutenant l’Observatoire européen des médias numériques.

Pennylane donne le LA du futur de la profession comptable

Frenchweb a été bluffé par le grand succès de l’évènement COMPTATECH organisé par la start-up PENNYLANE qui a accueilli au 104 (Paris) plus de 2200 professionnels des métiers du chiffre (dont 40% de visiteurs venus de Province) dont une très forte proportion de jeunes experts-comptables.

Le nombre de collaborateurs de Pennylane présents s’est aussi avéré impressionnant, démontrant que rien ne vaut le conseil et l’accompagnement humain pour une solution Tech pro.

Le dynamique Arthur Waller, CEO et co-fondateur de la licorne française, a mis en avant les changements à venir pour les sources de revenus des cabinets d’expertise comptable qui vont grandement se développer : services plus, services financiers et conseil.

Les apps pro renforcent leurs offres de création de sites

Les applications professionnelles essayent de plus en plus de se diversifier et de monter en gamme en proposant à leurs utilisateurs des possibilités de création de sites. Objectif : mettre en avant la simplicité de mise en page et de publication à partir des données déjà catégorisées par leurs utilisateurs. C’est le cas entre autres, avec NOTION SITE depuis 2021, CANVA SITE depuis 2022 ou avec ZOHO SITES depuis 2018. L’objectif est tout autant de fidéliser (être « captif » avec un site en ligne) que de se positionner aux mastodontes des CMS : WordPress, Wix, SquareSpace. Canva Site et Notion Site ont ainsi prévu de doper leurs solutions de création de sites en 2024 en multipliant squelettes de mise en page et outils d’Analytics.

BYTEDANCE, fondée en 2012 par Zhang Yiming, s’associe avec BROADCOM pour créer un processeur IA avancé. Cette collaboration, la 1ère du genre depuis les restrictions d’exportation imposées par Washington en 2022, vise à fournir à ByteDance, propriétaire de TikTok, un approvisionnement suffisant en puces haut de gamme. Le nouveau processeur de 5 nanomètres sera conforme aux régulations américaines. Ce partenariat permettra de réduire les coûts de puces tout en garantissant un approvisionnement fiable, crucial dans le contexte de tensions entre les États-Unis et la Chine.

Google développerait un produit permettant de créer des chatbots personnalisables, pouvant être modelés sur des célébrités, avec un lancement prévu dès 2024

Apple aurait rejeté les propositions de Meta visant à intégrer Llama dans l’iPhone il y a quelques mois, notamment en raison des pratiques de confidentialité de Meta jugées insuffisamment strictes.

Salesforce Customer 360 mobilise l'ensemble de vos équipes autour de vos clients. Notre plateforme de produits regroupe des solutions spécifiques à chaque étape du parcours client. Quelle que soit la taille de votre entreprise, quel que soit votre secteur d'activité, il existe une solution adaptée à vos besoins.

Aujourd'hui, plus de 150000 entreprises, des TPE aux grands groupes, renforcent durablement leur relation client avec Salesforce.

Salesforce a été sélectionnée pour être partenaire de la TOOLBOX de FRENCHWEB.FR

Cybersécurité : Les collectivités territoriales en retard La start-up française HARFANGLAB publié une étude révélant que 31% des collectivités territoriales de l’Hexagone se considèrent en retard en matière de cybersécurité. L’étude, menée auprès de 201 responsables de collectivités, montre que 36% se sentent à niveau et 29% en avance. Les principaux obstacles identifiés sont le manque de budget, de temps et de formation. Entre janvier 2022 et juillet 2023, 17% des incidents de cybersécurité traités par l’ANSSI concernaient des collectivités territoriales. La moitié des répondants craignent particulièrement le vol de données personnelles et demandent un meilleur soutien financier et des formations en cybersécurité. Cybelia : L’IA au service de la cybersécurité industrielle L’institut de recherche technologique SYSTEMX lance le programme CYBELIA, visant à renforcer la cybersécurité des systèmes industriels grâce à l’IA. Doté d’un budget de 20 millions d’EUR sur 4 ans, Cybelia a été présenté lors du Cyber for Industry Day à Puteaux. Le programme implique divers industriels, dont Airbus Protect, Naval Group et Renault, et se concentre sur 3 axes : les opérateurs augmentés, les systèmes autonomes capables de se défendre seuls et la sécurisation des échanges d’information dans les organisations. Cybelia s’inscrit dans une démarche collaborative avec d’autres initiatives nationales de cybersécurité pour maximiser son impact et ses résultats. Les avatars de Synthesia plus réalistes La start-up britannique SYNTHESIA améliore ses avatars générés par IA en leur ajoutant des corps complets et des mains qui gesticulent. Prévue pour fin 2024, cette mise à jour permettra aux avatars de chanter, tenir un micro et se déplacer, exprimant des émotions complexes comme la peur ou l’excitation. Malgré quelques erreurs mineures, ces avatars sont impressionnants selon Jack Saunders de l’Université de Bath. L’amélioration des avatars facilite également leur personnalisation, nécessitant seulement 10 minutes d’enregistrement au lieu de plusieurs heures en studio. Synthesia indique une politique stricte pour prévenir les abus, soulignant l’importance de rester vigilant face à la prolifération des deepfakes. + NUMBERS Avec notre partenaire Sellsy, solution française de gestion commerciale et financière.

Une étude menée par INDEED et OPINIONWAY révèle que plus de la moitié des dirigeants de TPE en France considèrent l’intégration de l’IA comme un risque majeur. En effet, 54% d’entre eux estiment que l’IA est trop risquée pour les petites structures, tandis que 72% jugent son intégration non pertinente dans au moins un domaine de leur activité. De plus, 63% pensent que les grandes entreprises ont un avantage pour adopter l’IA, notamment grâce à des budgets plus importants. Enfin, 40% des dirigeants jugent l’IA inadaptée à leur secteur d’activité, une perception particulièrement marquée dans l’industrie et le BTP.

Greenspot, opérateur de bornes de recharge pour véhicules électriques, annonce une levée de fonds de 30 millions d’euros lors d’un tour de table mené par Épopée Gestion et OCCTE. Cette levée de fonds, première pour le fonds Épopée Infra Climat I et quatrième pour le fonds OCCIGEN d’OCCTE, financera le déploiement et l’exploitation de bornes de recharge publique dans des zones commerciales urbaines et péri-urbaines en France. Fondée en 2016, l’entreprise bordelaise a déjà installé près de 1000 bornes et vise à développer son propre réseau. Greenspot prévoit de déployer 8500 points de recharge d’ici 2030

Estuaire, start-up spécialisée dans la réduction de l’impact climatique de l’aviation, a levé 2 millions d’euros en Seed, avec le soutien du fonds d’investissement spécialisé dans le climat, Satgana. Estuaire compte parmi ses clients Vueling, Daher et Société Générale. La start-up propose une solution logicielle complète pour aider les compagnies aériennes et les aéroports à réduire leurs émissions de CO2 et non-CO2.

Olyzon, une adtech spécialisée dans la monétisation des contenus sur TV connectée (CTV), a levé 3 millions d’euros auprès de fonds d’investissement tels qu’Eurazeo, Ventech, Kima Ventures, et plus de 50 business angels. Ce financement permettra à Olyzon d’investir dans le développement de nouveaux formats publicitaires, de renforcer ses capacités de ciblage contextuel et émotionnel, et d’optimiser l’expérience utilisateur avec des algorithmes avancés propulsés par l’IA. Fondée par Jules Minvielle, Martin Danet et Mathieu Desvé, Olyzon opère sur les marchés français et américain pour transformer le paysage de la TV connectée

STid : 20 millions d’EUR pour booster son expansion

STID, expert européen de l’identification sans contact, a annoncé une levée de fonds de 20 millions d’EUR auprès de Capital Croissance pour accélérer son développement international et technologique. Fondée en 1996, l’entreprise vise à renforcer son innovation dans le contrôle d’accès sécurisé, particulièrement à l’étranger. Le PDG Vincent Dupart souligne que cet apport permettra d’intensifier la présence de la société aux USA, au Canada, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Avec ce soutien financier, STid entend également améliorer ses services et investir dans des technologies de confiance pour consolider sa position sur le marché.

Exo motivé par le sport

À quelques semaines des JO 2024, la start-up française EXO, fondée en 2023 par Bérénice Marmonier et Bastien Lachambre, lève 1 million d’EUR. L’opération, soutenue par Seventure Partners via son fonds Sport & Performance Capital et des business angels comme Oliver Jaubert et Zakaria Mansour, vise à accélérer le développement de l’application en France et en Europe. Exo, qui motive les sportifs en les récompensant, est déjà présente dans plus de 250 salles de sport et compte 80 000 utilisateurs. Ce financement permettra d’améliorer l’expérience utilisateur, de renforcer les équipes et d’élargir l’impact commercial de l’application.

LEVEES DE FONDS DANS LE MONDE:

Prewave, une plateforme de gestion des risques et de conformité des chaînes d’approvisionnement alimentée par l’IA, a levé 67,5 millions de dollars en série B, menée par Hedosophia auquel a participé le fonds d’investisement francais VENTECH. Utilisée par des clients comme Lufthansa, Toyota, Ferrari et Dr Oetker, Prewave aide les entreprises à gérer plus de 140 types de risques liés aux chaînes d’approvisionnement, renforçant ainsi leur résilience et leur conformité face à des réglementations de plus en plus strictes.

TechWolf, une startup belge spécialisée dans les logiciels de gestion interne des talents alimentés par l’IA, a levé 42,75 millions de dollars dans le cadre d’une série B dirigée par Felix Capital, portant sa valorisation à 150 millions de dollars

Emergence, une startup développant des systèmes d’automatisation pour orchestrer des interactions avec différentes IA en les acheminant vers des systèmes d’IA , vient de recevoir un financement de 97,2 millions de dollars.

Klarity, une startup qui automatise la conformité des factures vient de lever 70 millions de dollars lors d’une série B menée par Nat Friedman et Daniel Gross.

ACQUISITIONS:

Zuora se renforce avec l’IA de Sub(x)

ZUORA, start-up US spécialiste de l’économie de l’abonnement, prévoit d’acquérir SUB(X), une solution d’IA dédiée aux entreprises de médias et d’édition numérique. Ce rachat vise à améliorer les fonctionnalités de paywall de Zuora grâce à l’IA, permettant aux médias d’optimiser l’acquisition et la fidélisation des abonnés en offrant des informations détaillées sur leurs comportements. Sub(x) utilise l’apprentissage par renforcement pour ajuster dynamiquement les offres en fonction des interactions des utilisateurs, réduisant ainsi le temps et les coûts associés aux tests manuels de conversion. L’acquisition devrait être finalisée d’ici le troisième trimestre fiscal 2025, sous réserve des approbations nécessaires.

Inquiétudes sur l’attractivité de la France après la dissolution

Depuis l’annonce de la dissolution du gouvernement le 9 juin, les investisseurs étrangers s’inquiètent de la stabilité de la France. Pascal Cagni, président de BUSINESS FRANCE, a été submergé d’appels de sociétés cherchant à comprendre les implications politiques. Les entreprises étrangères, qui représentent 16 % du PIB français et emploient 2,2 millions de salariés, craignent les impacts sur la fiscalité et la stabilité économique. Les discussions dans les cercles d’affaires révèlent une inquiétude croissante, certains projets d’investissement étant déjà gelés. La crédibilité d’Emmanuel Macron est également mise en question, menaçant des initiatives comme Choose France. Malgré les réformes favorables aux entreprises, la situation actuelle pourrait nuire à l’attractivité de la France sur le long terme.

Les start-ups du Grand Est lèvent 160,2 millions d’EUR en 2023

C’est le chiffrage avancé par la 2e édition de l’Observatoire des levées de fonds présenté par French Tech Est et Blue Omingmak. Bien que ce chiffre soit en baisse par rapport aux 221,5 millions d’EUR levés en 2022, le nombre d’opérations est resté stable avec 79 transactions en 2023. Les 3 plus grosses levées de fonds, représentant 88 millions d’EUR, ont été réalisées par LITHIUM DE FRANCE, SESAMM et 45-8 ENERGY. Les levées intermédiaires, entre 1,5 et 30 millions d’EUR, sont montées en intensité. 2023 a également été marquée par une accélération des délais de levée de fonds, passant de 9 à 5 mois en moyenne. Enfin, les start-ups ont vu leurs valorisations augmenter au fil des tours de financement.

Walmart renforce sa position dans le retail media

En 2024, WALMART consolide sa position de 2e acteur en retail media derrière AMAZON, captant près de 40% des dépenses de ce segment hors Amazon, soit 2,42 milliards de dollars. Les revenus publicitaires de recherche de Walmart devraient croître de 30,4% cette année, surpassant la croissance de Target et d’Amazon. Selon Crealytics, Walmart, comme Amazon, diffuse des publicités pour 99% des requêtes de recherche, même les plus complexes. De plus, Walmart utilise sa distribution physique en développant des solutions omnicanal pour lier directement les publicités en ligne aux achats en magasin.

Nvidia chute

NVIDIA a vu ses actions chuter de 6,7 % lundi, marquant une 3e journée de baisse consécutive, avec une perte totale de 13 % depuis son pic de la semaine dernière. Cette dégringolade affecte également d’autres entreprises Tech liées à l’IA, comme Super Micro Computer (-8,7 %) et Dell (-5,2 %). Les investisseurs semblent vouloir sécuriser leurs gains après une forte hausse. Malgré cette baisse, Nvidia maintient une demande élevée pour ses GPU IA, avec des clients majeurs comme Microsoft et Amazon. Le lancement de leurs nouvelles puces Blackwell est prévu dans le courant 2024.

Bitcoin en baisse : La cryptomonnaie sous les 60 000 US Dollars

Le BITCOIN a chuté en dessous des 60 000 $ lundi, une 1re depuis le 3 mai. La cryptomonnaie phare a enregistré une baisse de 7 %, atteignant 59 562,54 $ selon Coin Metrics, avec un plus bas à 59 021,42 $. En une semaine, le Bitcoin a perdu près de 11 %. Cette baisse s’accompagne d’une sortie de 1,2 milliard de dollars des produits d’investissement crypto sur les 2 dernières semaines, selon CoinShares, en raison des inquiétudes sur les taux d’intérêt. D’autres cryptomonnaies comme l’Ether et le Dogecoin ont également vu leurs cours baisser, tandis que des actions liées à la crypto comme Coinbase ont reculé de 6 à 7 %.

L’Assurtech suisse cherche à respirer

En France, tout comme en Suisse, les startups de l’assurtech, fusion de l’assurance et de la technologie, n’ont pas transformé le secteur comme prévu. Malgré des débuts prometteurs, de nombreuses entreprises helvétiques rencontrent des difficultés, telles que WEFOX, qui lutte pour sa viabilité après avoir été valorisée à 4,5 milliards de dollars. Le financement des assurtechs en Suisse a chuté de 73 % en 2023, freinant leur développement. La tendance est maintenant à la collaboration avec les assureurs traditionnels, plutôt qu’à la compétition, pour assurer une croissance durable et intégrer les innovations tech dans les modèles existants.

GREGORY RUCH rejoint la start up suisse cyber DuoKey Group en tant que directeur de la sécurité. Expert en cybersécurité avec plus de 15 ans d’expérience, il a été responsable de la sécurité informatique à la Banque Cantonale Vaudoise et consultant en cybersécurité pour divers secteurs. Grégory apportera son expertise pour l’innovation des produits DuoKey à l’échelle mondiale.

JEAN DE VAUXCLAIRS a été élu Président du SERCE lors de l’Assemblée générale du 20 juin 2024. Diplômé de l’École Polytechnique, il a débuté chez IBM avant de diriger des filiales de Dalkia et Veolia. Depuis 2019, il est à la tête de CEME. Le SERCE, avec cette nouvelle gouvernance, vise à renforcer la présence des ETI et à répondre aux enjeux de décarbonation et d’optimisation énergétique, tout en maintenant l’importance des réseaux et infrastructures. L’organisation professionnelle réunit plus de 250 entreprises dans le domaine des infrastructures de réseaux (électricité, télécommunication et information) et des services à l’énergie.

ZDRAVKO VUKIC, directeur de l’autorité croate de protection des données depuis 2020, a été élu vice-président du comité européen de la protection des données (EDPB) pour un mandat de 5 ans. Au sein de cette « CNIL européenne », il succède au Néerlandais Aleid Wolfsen, élu en 2019. Irene Loizidou Nikolaidou, vice-présidente chypriote, et Anu Talus, présidente actuelle, remettront leur mandat en jeu en 2028.

