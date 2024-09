My Digital Buildings lève 2 millions d’euros pour accélérer la numérisation des bâtiments

My Digital Buildings, startup spécialisée dans la création et l’exploitation des données spatiales des bâtiments, annonce une levée de fonds de 2 millions d’euros pour soutenir son expansion internationale et le développement de nouvelles solutions logicielles. Cette levée de fonds en Seed a été réalisée avec le soutien de Grenoble Angels, ainsi que d’autres associations de Business Angels en Auvergne-Rhône-Alpes et Paris, incluant BADGE, Rhône Dauphiné Développement, Daylight Investissement, et plusieurs investisseurs privés.

Un financement pour soutenir la numérisation des bâtiments

My Digital Buildings propose une gamme de services complets permettant de créer, structurer et exploiter les données spatiales des bâtiments, y compris les nuages de points 3D, les plans 2D, les maquettes BIM et les visites virtuelles. Avec cette levée de fonds, l’entreprise grenobloise a pour objectif de renforcer sa position sur le marché en développant une plateforme logicielle dédiée à la numérisation des bâtiments, qui facilitera l’exploitation de ces données pour ses clients.

La levée de fonds comprend 1,2 million d’euros en equity, complétés par un effet de levier bancaire de 800 000 euros auprès de BPI France, CIC, et BP AURA. Ce financement permettra à My Digital Buildings d’accélérer son développement, avec l’ouverture d’une première filiale en Espagne prévue d’ici la fin de l’année 2024.

Émeric Mourot, Président de My Digital Buildings, a déclaré : « Le monde du bâtiment est en pleine révolution digitale. Nous sommes convaincus du potentiel du marché et du rôle clé que nous pouvons jouer dans cette transformation. Il devenait nécessaire d’accélérer et d’ouvrir la société à une autre dimension. Merci aux partenaires Business Angels et financiers qui nous accompagnent, la confiance est une valeur clé chez My Digital Buildings, et nous savons que nous avons la leur ! »

Un ancrage local et un rayonnement national

La levée de fonds a été fortement soutenue par les acteurs économiques rhônalpins, notamment Grenoble Angels, qui a joué un rôle central dans l’assemblage du financement. Philippe Rase, Président de Grenoble Angels, a souligné : « Nous sommes particulièrement ravis d’accompagner la société My Digital Buildings qui fait rayonner l’expertise technologique et l’esprit pionnier grenoblois à un niveau national avec ses solutions innovantes. Ensemble, nous sommes humblement plus forts pour aider et soutenir My Digital Buildings dans ses prochains développements ! »

Cette collaboration avec des financeurs régionaux et nationaux témoigne de l’engagement de My Digital Buildings à renforcer son ancrage local tout en poursuivant son développement sur le marché national et international.

Une croissance soutenue et des ambitions à l’international

Depuis sa création en 2019, My Digital Buildings connaît une croissance soutenue, avec un chiffre d’affaires atteignant 2 millions d’euros en 2023 et une croissance annuelle moyenne de 80 %. L’entreprise a ouvert sept nouvelles agences en France depuis 2022, affirmant ainsi sa dynamique positive et son positionnement sur le marché national.

Pour accompagner cette croissance, My Digital Buildings prévoit de recruter 10 nouveaux collaborateurs en France au cours des 12 prochains mois et de créer un pôle R&D basé à Grenoble. Ce pôle se concentrera sur le développement de solutions innovantes pour le traitement et l’exploitation des données spatiales des bâtiments.

La nouvelle plateforme logicielle de My Digital Buildings, destinée à accélérer la numérisation des bâtiments, sera commercialisée en avril 2025. Cette plateforme vise à centraliser et à optimiser l’exploitation des données spatiales pour les acteurs du secteur du bâtiment.