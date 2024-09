Le Groupe BPCE acquiert la fintech iPaidThat pour renforcer son offre de gestion financière digitale

Le Groupe BPCE a annoncé l’acquisition de la fintech française iPaidThat, une plateforme de gestion financière tout-en-un destinée aux TPE-PME et aux cabinets d’expertise-comptable. Cette acquisition fait suite à une collaboration étroite et fructueuse entamée en 2023 entre BPCE et iPaidThat, permettant ainsi au groupe bancaire d’élargir son portefeuille de solutions digitales pour ses clients professionnels.

Une solution digitale pour les TPE-PME et les cabinets d’expertise-comptable

Créée en 2017, iPaidThat propose une suite d’outils conçus pour automatiser et simplifier le traitement des factures, allant de la récupération à la comptabilisation, et offrant ainsi une solution complète de précomptabilité. Utilisée par plus de 5 000 TPE-PME et 1 000 cabinets d’expertise-comptable, la plateforme d’iPaidThat permet d’optimiser la gestion financière des entreprises tout en facilitant la collaboration avec leurs partenaires comptables. La solution est également compatible avec la majorité des outils comptables utilisés par les experts-comptables, ce qui en fait un atout pour les cabinets cherchant à améliorer leur efficacité sans changer leurs outils historiques.

Un partenariat stratégique qui se transforme en acquisition

L’acquisition d’iPaidThat par BPCE s’inscrit dans la continuité d’un partenariat de distribution réussi entre les deux entités, mis en place en 2023. Ce rapprochement stratégique permet à BPCE de se doter d’une solution de gestion financière conforme aux meilleurs standards du marché, répondant aux besoins spécifiques des indépendants, TPE et PME, ainsi que des cabinets d’expertise-comptable.

Priscilla Mariette, Partnership Manager chez iPaidThat, a déclaré : « Le rapprochement avec le Groupe BPCE va nous permettre d’accélérer notre développement auprès des entreprises clientes du Groupe et de leurs partenaires experts-comptables. »

L’acquisition permet également au Groupe BPCE de renforcer ses liens avec les cabinets d’expertise-comptable, un segment clé de son activité. Plus de la moitié des cabinets français étant déjà clients des Banques Populaires ou des Caisses d’Épargne, la distribution de l’offre iPaidThat sera facilitée et proposée à ces partenaires à des conditions préférentielles.

Une réponse aux exigences réglementaires et aux besoins du marché

iPaidThat a récemment reçu son immatriculation officielle en tant que Plateforme de Dématérialisation Partenaire de l’État (PDP), garantissant ainsi sa conformité avec la réforme de la facturation électronique en France. Cette certification permet à la solution de répondre aux besoins des 4 millions d’entreprises françaises assujetties à la TVA, en leur offrant un outil conforme pour la gestion de leurs opérations de facturation électronique.

Avec cette acquisition, BPCE ambitionne de créer l’une des offres de gestion financière les plus complètes du marché, destinée à la fois aux petites et moyennes entreprises et aux cabinets d’expertise-comptable, véritables partenaires des entreprises.