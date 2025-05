Netflix, Revolut, L’oréal, recrutent dans la finance

Netflix recherche un analyste FP&A confirmé pour accompagner la planification financière de ses investissements en contenus en France et en EMEA. Basé à Paris, ce rôle stratégique inclut prévisions P&L et cash-flow, analyses de scénarios budgétaires, modélisations complexes et coordination avec les équipes locales et internationales. Le profil idéal combine 4+ ans d’expérience en finance ou conseil, excellente maîtrise d’Excel, anglais courant, et un fort intérêt pour l’industrie du divertissement.

Revolut renforce son équipe Private Banking et recherche un(e) Relationship Manager pour accompagner sa clientèle fortunée. Le poste consiste à onboarder, conseiller et fidéliser les clients HNWI, en leur proposant des stratégies financières personnalisées sur l’ensemble des produits Revolut (épargne, investissement, dépôts). Profil recherché : 3+ ans d’expérience en gestion de patrimoine, certification EFPA, CFA ou équivalent, maîtrise du français et de l’anglais, forte orientation client et rigueur réglementaire.

L’Oréal renforce ses équipes Global Beauty Tech avec un(e) Financial Controller expérimenté, chargé d’assurer la fiabilité des clôtures mensuelles, l’analyse de la performance et l’évaluation de la création de valeur pour les projets IT du groupe. Le poste requiert 6 à 7 ans d’expérience en contrôle de gestion, une solide maîtrise des outils financiers (SAP S/4HANA, Anaplan, Power BI) et un bon esprit d’analyse stratégique. Environnement international, équipe en croissance et forte culture du développement professionnel.