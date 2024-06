Nicolas Dufourcq invite des patrons à se mobiliser contre les « programmes économiques des extrêmes »

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

Nicolas Dufourcq, directeur général de la banque publique d’investissement Bpifrance, a appelé des patrons présents dans une boucle Whatsapp à se mobiliser contre « les programmes économiques des extrêmes » en soutenant localement des candidats aux législatives plus modérés, selon des propos rapportés par le média L’Informé.

« Les programmes économiques des extrêmes risquent d’abolir tout ce que nous/vous avons/avez accompli », a écrit mercredi le dirigeant dans une boucle Whatsapp regroupant une centaine de dirigeants d’entreprises, membres ambassadeurs de la communauté du « Coq Vert », engagée dans la transition écologique.

« Sur vos territoires, il va y avoir des candidats du centre, de tous horizons, ceux qui ont souvent voté les lois qui depuis 15 ans nous ont permis d’avancer dans la bonne direction », a-t-il continué dans ce message consulté par l’Informé et dont Bpifrance a confirmé l’existence à l’AFP.

« Message simple: tout ce que vous pourrez faire pour leur donner un coup de main sera bien. Comme vous, ils sont courageux et dévoués au pays. Ils sont très seuls. Soutenons-les », a-t-il exhorté.

Contacté par l’AFP, Bpifrance a confirmé l’existence de ce message, tout en précisant qu’il avait été depuis été supprimé.

« Il est tout à fait normal que dans des conversations privées avec des entrepreneurs, sur des groupes de conversation créés depuis des années, Nicolas Dufourcq dialogue avec eux sur les risques que fait peser la situation sur le cadre micro et macroéconomique dans lequel ils évoluent », a indiqué à l’AFP l’entourage de M. Dufourcq à Bpifrance.

Mardi, le ministre de l’Economie Bruno Le Maire avait lui aussi appelé les chefs d’entreprises et les organisations patronales françaises comme le Medef et la CPME à « se mouiller », en particulier contre le programme économique du Rassemblement National (RN) lors de la campagne des élections législatives anticipées.

Interrogé sur BFMTV, M. Le Maire avait lancé un appel « au monde économique, (…) aux chefs d’entreprises, aux artisans, aux commerçants, aux indépendants » pour qu’ils alertent sur « la facture du programme marxiste de Marine Le Pen ».

Le ministre avait en particulier invité « les chefs d’entreprises à qui nous avons baissé l’impôt sur les sociétés » et « les industriels à qui nous avons supprimé les impôts de production » à faire « comprendre au reste de la population que (…) si ce programme-là passe, on ferme nos usines et on supprime des emplois ».