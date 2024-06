8 facteurs essentiels pour booster vos campagnes emailing

💡 Rendez-vous le Mercredi 26 juin à 10h30.

C’est quoi le programme ?

L’email marketing est un outil indispensable pour stimuler vos ventes. Avec 306 milliards d’emails envoyés chaque jour dans le monde et un retour sur investissement moyen de 28.5%, il serait regrettable de ne pas en profiter !

Dans ce webinaire, nous analyserons comment utiliser l’email marketing de manière efficace et comment l’intégrer dans des scénarios automatisés pour nourrir vos prospects et augmenter vos ventes.

👉 S’inscrire au webinar

Les sujets que nous allons aborder :

Créa & Design

Contenu & Personnalistion

Optimisation mobile

Les paramètrages techniques indispensables

Les critères essentiels de délivrabilité

L’efficacité du marketing multicanal

Les intégrations tierces

Le support client disponible

ActiveTrail est un logiciel emailing et de marketing automation complet et en français. Créé en 2004, ActiveTrail se démarque par son expertise dans le domaine de l’email marketing avec une présence renforcée à l’international. La plateforme vous permet de créer un parcours client automatisé et puissant adapté aux besoin de chacun des contacts.