Les startups de matériaux avancés en pôle position / Via WHATSAPP, Nicolas Dufourcq invite des patrons à se mobiliser / LinkedIn cherche à réinventer la recherche d’emploi avec l’IA

LinkedIn cherche à réinventer la recherche d’emploi avec l’IA

LINKEDIN a dévoilé une série de nouveaux services alimentés par l’IA, visant à attirer plus d’utilisateurs sur sa plateforme. Parmi les nouveautés, des outils permettent désormais de rechercher et de postuler à des emplois, de rédiger des lettres de motivation, et de personnaliser l’apprentissage. LinkedIn utilise l’IA pour améliorer ses suggestions de connexions et renforcer la sécurité de l’écosystème. Les cours liés à l’IA sur la plateforme ont vu une augmentation de 160 % en un an. De plus, des conseillers experts pilotés par l’IA seront disponibles pour les abonnés Premium. Enfin, des améliorations significatives sont prévues pour la fonction de recherche.

SEMIA en Alsace : 25 Ans d’innovation et de soutien aux startups

L’incubateur strasbourgeois SEMIA, célébrant ses 25 ans, présente un bilan impressionnant : depuis sa création, 489 start-ups ont bénéficié de son soutien. En 2023, les entreprises innovantes incubées ont généré 24,6 millions d’EUR de chiffre d’affaires et créé plus de 800 emplois. Au cours des 3 dernières années, 177 millions d’EUR de fonds ont été levés. Fondé en 1999 dans le cadre de la loi sur l’innovation, SEMIA est soutenu par plusieurs institutions alsaciennes et se consacre initialement à valoriser la recherche publique. Depuis 2006, il s’ouvre à divers types de projets, notamment industriels, de santé et technologiques, avec de nouveaux enjeux autour du quantique et de l’IA.

L’UE exige des détails des plateformes porno sur la protection des mineurs

La COMMISSION EUROPÉENNE a officiellement demandé à Pornhub, Stripchat et XVideos de fournir des informations détaillées sur leur conformité avec le Digital Services Act (DSA). Ces plateformes, ajoutées en décembre à la liste des Très Grandes Plateformes en Ligne (VLOP), doivent respecter des règles strictes de modération de contenu. La Commission souhaite connaître les mesures prises pour protéger les mineurs et prévenir la diffusion de contenus illégaux. Les plateformes ont jusqu’au 4 juillet pour répondre, sous peine de sanctions. Thierry Breton, commissaire européen, insiste sur l’importance de la protection des mineurs en ligne.

Apple déclare que les données privées des utilisateurs et leurs interactions ne sont pas utilisées pour former ses modèles. L’entreprise s’appuie sur des contenus sous licence et des données disponibles publiquement sur Internet.

Les startups de matériaux avancés en pôle position

HELLO TOMORROW, réseau mondial d’acteurs de la Deep Tech, a organisé ce jeudi à Paris un très bel évènement avec moins de 100 participants triés sur le volet : startups, investisseurs (VC et corporate VC) et mondiaux pour clore l’accompagnement de la nouvelle promotion de son programme de 13 jeunes pousses « new materials et circularity ». Pourquoi le choix de cette verticale ? Parce que c’est la technologie qui a connu la plus forte croissance l’an dernier devant l’IA indique le réseau qui avait retenu 70 startups parmi 4000 pour ses prix annuels remis au Hello Tomorrow Global Summit à Paris en mars dernier.

Le bâtiment, l’énergie, la santé et l’industrie sont directement concernés par cette thématique. Outre 2 sessions de pitchs, investisseurs et experts ont donné des conseils aux startups pour maximiser leurs chances de succès : identifier un moteur de changement dans le marché pour justifier l’adoption d’une nouvelle technologie, avoir une vue objective de leurs forces et faiblesses, comparer les innovations avec les technologies existantes pour évaluer les opportunités. Une estimation réaliste du marché pour identifier les niches spécifiques est cruciale tout comme le fait de travailler sur un temps long. Par ailleurs, avec les matériaux avancés, rester ouvert aux surprises peut permettre de découvrir des opportunités inattendues.

Les startups présentes ont proposé des solutions novatrices, allant de la réduction de l’empreinte carbone du béton (CO REACTIVE) à des colorants textiles biodégradables (TINTTE) en passant par la transformation de déchets du café en produits chimiques durables. Une journée riche de sens et de business qui s’est terminée par une discussion peer-to-peer entre startups et investisseurs, partageant les meilleures pratiques et les défis rencontrés. Cet événement illustre la dynamique et le potentiel des matériaux avancés, promettant des innovations significatives pour l’avenir industriel.

Les conseils d’Arthur Mensch pour intégrer l’IA en Entreprise

À l’occasion du Stripe Tour Paris ce jeudi, ARTHUR MENSCH, CEO de Mistral AI, a indiqué dans un échange sur scène avec JOHN COLLISON (cofondateur et président chez Stripe) des conseils clés pour l’intégration de l’IA en entreprise. Il recommande de personnaliser les modèles selon les besoins spécifiques, notamment les règles de codage et les bibliothèques internes. Pour le service client, il suggère une mise en œuvre progressive, en « équipant » d’abord les collaborateurs pour recueillir des données. La gestion des connaissances (knowledge management) doit connecter les modèles d’IA aux données internes pour améliorer la productivité, en assurant la confidentialité. Par ailleurs, Mensch préconise de repenser les processus fondamentaux de l’entreprise en exploitant l’IA. Il conseille également d’évaluer la nécessité de modèles personnalisés en fonction de la disponibilité des connaissances spécifiques. Enfin, il insiste sur une gestion continue et rigoureuse des systèmes d’IA, comparant leur développement à des processus biologiques nécessitant des ajustements constants.

A noter que cette plénière n’a pas fait salle comble. Cela signe-t-il le début de la fin du battage événementiel et médiatique autour de l’IA générative ?

La Mécanic Vallée récompensée pour ses initiatives de coopération

Lors de la 3e étape de « Territoires & Industrie » le 11 juin à Figeac, la MECANIC VALLEE a remporté le prix dans la catégorie « Politiques publiques ». Ce cluster interrégional se distingue par ses relations étroites entre acteurs industriels, éducatifs et publics, favorisant le développement local. Fort de 200 membres, dont 160 industriels, il soutient l’économie locale par des collaborations et des initiatives innovantes. Avec 12 000 emplois répartis dans les secteurs de l’aéronautique, l’équipement automobile et la machine-outil, ce cluster joue un rôle clé dans la décarbonation industrielle et l’accompagnement des PME.

Donald Trump a rencontré environ 12 dirigeants de sociétés de minage de bitcoin et a déclaré vouloir que « tout les bitcoins restant soit produit aux États-Unis »





+ LA MINUTE CYBER Avec notre partenaire Claranet, cloud, data, sécurité et modernisation IT.

Phorpiex et LockBit3 : Les menaces Cyber de Mai 2024 En mai 2024, CHECK POINT Software Technologies a publié son classement mondial des menaces cyber. Le botnet Phorpiex a orchestré une vaste campagne de phishing, diffusant des millions d’e-mails malveillants. Ces e-mails contenaient des pièces jointes ZIP, qui, une fois ouvertes, déclenchaient le ransomware LockBit Black. De son côté, le groupe de ransomware LockBit3 a repris ses activités après une brève interruption, représentant à lui seul 33 % des attaques par ransomware. Malgré les efforts des autorités pour le démanteler, LockBit3 reste une menace majeure, utilisant des tactiques de double extorsion pour cibler des entreprises et des gouvernements. Thales et Google Cloud unissent leurs forces contre les cyberattaques THALES s’associe à Google Cloud pour améliorer la détection et la réponse aux cyberattaques. Ce partenariat permet à Thales de créer une plateforme globale de Centre Opérationnel de Cybersécurité (SOC), en utilisant les technologies avancées de Google Cloud, telles que Google Security Operations et VirusTotal, et le renseignement cyber de Mandiant, alimenté par l’IA générative. La nouvelle plateforme s’appuie sur les 11 SOC existants de Thales, offrant ainsi une protection renforcée contre les menaces cyber sophistiquées. Les clients bénéficieront d’une analyse approfondie des menaces et des dernières innovations en matière d’IA, garantissant une supervision continue et une réponse rapide aux incidents. Microsoft : la cybersécurité désormais prise en compte dans la rémunération MICROSOFT intègre désormais les contributions en cyber de ses employés dans leur évaluation de performance, influençant ainsi leur rémunération. Brad Smith, président de Microsoft, a annoncé devant un comité de la Chambre des représentants des États-Unis que pour les hauts dirigeants, un tiers de la partie « performance individuelle » de leurs primes sera lié à une évaluation de leurs efforts en cybersécurité. Les employés discuteront de leurs contributions avec leurs managers lors de bilans semestriels. + NUMBERS Avec notre partenaire Sellsy, solution française de gestion commerciale et financière.

Les deepfakes se répandent plus vite que prévu

Selon un rapport de SENSITY, les deepfakes se propagent rapidement parmi les cybercriminels et les faussaires. Près de 40 % des cibles sont des politiciens, suivis par 30 % de célébrités et 20 % d’entreprises. Le secteur du trading est le plus touché par ces arnaques, représentant 35 % des cas. Les deepfakes sont souvent diffusés sur les réseaux sociaux pour leur potentiel viral, ciblant des groupes spécifiques. Sensity utilise des outils sophistiqués pour détecter ces contenus, alors que des entreprises comme Intel développent des détecteurs en temps réel.

Retrouvez plus d’informations sur ces entreprises dans la DATAROOM de FRENCHWEB.FR McPhy Energy accélère et inaugure sa méga-usine à Belfort MCPHY ENERGY a annoncé l’émission de 30 millions d’EUR d’Océanes, souscrites par EDF Pulse et Bpifrance, avec une échéance en 2029 et un taux d’intérêt annuel de 8 %. Les fonds soutiendront le besoin en fonds de roulement, la R&D, l’activité commerciale et les outils de production. Cette levée de fonds coïncide avec l’inauguration de la gigafactory McPhy à Belfort, marquant une étape clé dans la mise à l’échelle industrielle. Soler obtient des aides conséquentes pour son usine de biocarbone Le groupe SOLER a décroché 13,3 millions d’EUR d’aides de l’État pour son projet d’usine de biocarbone à Chavelot, Vosges, à travers sa start-up MY VOSGES. Ce financement fait partie des 42 millions d’EUR alloués par le programme « Première Usine » de la DGE. L’usine, nécessitant un investissement total entre 80 et 100 millions d’EUR, produira 40 000 tonnes de biocarbone par an et devrait réduire de 31 % les émissions de gaz à effet de serre dans la production de silicium. La mise en service est prévue pour mi 2026, créant entre 70 et 100 emplois. La winetech Onafis lève son verre La start-up ONAFIS, spécialisée dans les technologies connectées pour la vinification, vient de lever 6 millions d’EUR. Fondée en 2018 à Saint-Herblain, elle ambitionne de renforcer son développement international et d’augmenter ses équipes commerciales et de R&D avec 40 recrutements prévus d’ici 4 ans. Les investisseurs incluent Demeter, Bpifrance, Crédit Agricole Atlantique Vendée, et Holnest Family Office Aulas. Onafis, qui offre des solutions pour surveiller et optimiser la production de vin, bière et spiritueux, prévoit aussi de multiplier par 20 son chiffre d’affaires d’ici 2028.

LEVEES DE FONDS DANS LE MONDE:

Canary Technologies, spécialisée dans les outils de gestion des clients pour hôtels, a levé 50 millions de dollars lors d’un financement de série C dirigé par Insight Partners. Ce nouveau tour de table porte le total des fonds levés par l’entreprise à près de 100 millions de dollars.

Infranity atteint 10 milliards d’EUR d’actifs sous gestion

Le fonds d’infrastructures INFRANITY, fondé en 2018 par d’anciens de BlackRock, dépasse les 10 milliards d’EUR d’actifs sous gestion. Avec une équipe d’une soixantaine de personnes à Paris et Londres, Infranity se positionne comme le 2e fonds européen derrière Axa IM. L’entreprise se concentre sur la transition verte et la transformation numérique, investissant dans les télécoms, la fibre optique et les data centers. Malgré la hausse des taux d’intérêt, le fonds maintient sa croissance et l’attractivité des retours pour ses investisseurs. Infranity vise à poursuivre son expansion en Europe et aux États-Unis.

Paradigm annonce avoir levé 850 millions de dollars pour son troisième fonds, destiné aux projets crypto en phase d’amorçage. Auparavant, la société avait lancé un fonds cryptode 2,5 milliards de dollars en novembre 2021.

Avec notre partenaire VANTA, automatisez enfin votre conformité, simplifiez votre gestion de la sécurité.

Adobe : envolée des actions grâce à des résultats supérieurs aux attentes

Les actions d’ADOBE ont grimpé de 17 % lors des transactions prolongées ce jeudi, suite à l’annonce de résultats financiers meilleurs que prévu et à une révision à la hausse des prévisions annuelles. L’entreprise a affiché un bénéfice par action ajusté de 4,48 $, dépassant les attentes de 4,39 $. Le chiffre d’affaires s’élève à 5,31 milliards de dollars contre 5,29 milliards attendus. Adobe a également relevé ses prévisions pour l’année fiscale 2024, anticipant des bénéfices ajustés entre 18,00 et 18,20 $ par action et un chiffre d’affaires entre 21,40 et 21,50 milliards de dollars. Ces annonces interviennent alors que d’autres entreprises du secteur ont récemment revu à la baisse leurs perspectives en raison de la conjoncture économique.

Tesla : Les actionnaires valident le salaire d’Elon Musk

Les actionnaires de TESLA ont voté pour ratifier le salaire colossal de 56 milliards de dollars d’ELON MUSK de 2018, annulé en janvier par un juge du Delaware. Lors de l’assemblée annuelle à Austin, Texas, ils ont approuvé ce plan de rémunération ainsi que le transfert du siège social de Tesla au Texas. Musk, enthousiaste, a exprimé son amour pour les actionnaires après l’annonce des résultats préliminaires. L’action Tesla a grimpé de 2,9 % suite à ces annonces. Musk a également mentionné les progrès sur l’autonomie des véhicules, promettant de décupler la valeur de l’entreprise grâce à cette technologie.

RENAUD VEDEL, directeur de cabinet de la secrétaire d’État au Numérique Marina Ferrari et précédemment du ministre délégué au numérique Jean-Noël Barrot, a été nommé conseiller d’État en service ordinaire à partir du 1er septembre (Conseil des ministres du 12 juin). Ancien préfet au ministère de l’Intérieur, Vedel a coordonné la stratégie nationale pour l’IA de 2020 à 2022.

CLAIRE RENIER devient directrice de la communication. Avec une expertise en communication et relations presse de Happn, application de rencontre basée sur la géolocalisation. Elle se concentrera aussi sur l’animation de communautés, notamment autour du sport, et sur l’engagement de la marque dans des discussions d’intérêt général.

DRAGOS TUDORACHE, ancien corapporteur au Parlement européen sur le cadre pour l’IA, va coordonner l’unité A.3 du nouveau bureau de l’IA. Ancien député Renew, il sera responsable de la sécurité des modèles d’IA à usage général, en particulier ceux présentant des risques systémiques.

