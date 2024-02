Nouveau plan de sauvegarde pour ANYWR, spécialiste du recrutement

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Alors qu’ANYWR (ex cooptalis) avait été durement touchée par la crise covid et la mise en place d’un premier plan de sauvegarde fin 2020, la sortie de crise a libéré l’ambition des deux fondateurs, qui ont lancé une série d’acquisitions au Canada, Maroc, Allemagne, Espagne ainsi qu’en France avec SOLANTIS.

Une hypercroissance qui n’a pas réussi à ANYWR, malgré une levée de fonds de 80 millions d’euros en 2022 notamment auprès de NAXICAP PARTNERS et EURAZEO, la société rencontre aujourd’hui des difficultés financières. Ainsi les deux cofondateurs Olivier Desurmont (Entrepreneur de l’année 2023 au palmarès EY) et Gilles Lechantre, ont été remplacés à la volée par Jean Manuel Cros, qui avait été recruté comme DRH en octobre 2023.

Ce dernier vient de demander la mise en place d’un plan de sauvegarde accéléré de la scale up lilloise, afin de geler notamment les créances bancaires, le temps de remettre à plat les finances de l’entreprise.

ANYWR (ex Cooptalis) accompagne les sociétés dans le sourcing des talents internationaux et soutient ces derniers dans leur mobilité professionnelle : de l’offre d’emploi à la signature du contrat de travail en passant par les démarches administratives et logistiques (logement, déménagement, école pour les enfants, etc) ou encore la formation. ANYWR propose également à des entreprises françaises ou étrangères de trouver des talents sur de nouveaux bassins de recrutement en gérant le processus d’intégration.

Depuis sa création ANYWR a levé plus de 127 millions d’euros depuis sa création en 2013.

