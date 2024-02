La FRENCHTECH à la diète / Les chiffres de SHEIN en France / HOLNEST recherche Associate Venture

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Mission French Tech : Budget en baisse de 18,75 % pour 2024

Après un budget de fonctionnement stable en 2022 et 2023 avec une enveloppe de 3,2 millions d’EUR, la Mission French Tech se voit diminuer son budget pour 2024 avec une dotation de l’État de 2,6 millions d’EUR (hors emplois).

Ce montant correspond « aux marchés de prestations de la Mission French Tech [pour] poursuivre l’ensemble des actions et des programmes stratégiques, à savoir notamment le développement des actions de promotion et de communication, ainsi que de la politique d’attractivité des startups françaises en France et à l’international. »

Vers une régulation européenne du cloud en Europe

La Commission européenne, sous l’impulsion de Thierry Breton, Commissaire au Marché unique, prévoit d’instaurer une nouvelle réglementation, nommée RÈGLEMENT SUR LES RÉSEAUX NUMÉRIQUES (DNA pour Digital Networks Act), visant les fournisseurs de services cloud et la mise à jour de la taxe du « péage numérique ». Cette initiative, détaillée dans le livre blanc « Construire l’infrastructure numérique européenne de demain » de la Commission, prévu pour le 21 février 2024, entend répondre aux défis posés par la « cloudification » du secteur des télécommunications afin de garantir la disponibilité d’infrastructures numériques performantes pour les entreprises et les citoyens.

Avec plus de 200 milliards d’EUR nécessaires pour soutenir des services de communication comme la 5G et la fibre optique, la Commission explore la possibilité que les grands générateurs de trafic, tels que Netflix ou Google, contribuent au financement des infrastructures. Cette démarche inclut une réflexion sur l’impact environnemental des activités numériques, notamment la consommation énergétique liée au streaming vidéo en haute définition.

Questions pour une R&D IA française

Dans un article très documenté, notre confrère journaliste de Capital, Stéphane Barge se pose légitimement la question majeure de la French Tech : IA : le nouveau laboratoire de Google peut-il profiter à la recherche française ? Il met en lumière les défis auxquels est confrontée la recherche publique française face à l’expansion des géants du numérique, illustrée par l’inauguration d’un nouveau centre de R&D en IA par Google à Paris. Tout en soulignant l’attractivité de la France pour les entreprises Tech, il exprime des inquiétudes quant à la dépendance croissante de la recherche publique envers les Big Tech.

S. Barge questionne également l’accessibilité limitée des chercheurs aux supercalculateurs nécessaires pour leurs travaux en IA, ce qui les oblige parfois à abandonner leurs recherches. Il met en avant la collaboration potentielle entre Google et des institutions françaises, tout en s’interrogeant sur l’impact de la stratégie de Google, qui pourrait limiter le partage des découvertes au profit de ses propres applications, sur l’ensemble de la communauté scientifique.

Pôle d’excellence pour la R&D européenne à Marseille

À Marseille, le 16 février 2024, a été inaugurée la Mission Europe pour la Recherche (MER). Cette initiative, portée par Aix-Marseille Université, le CNRS, l’INSERM et de l’IRD, vise à centraliser les démarches pour obtenir des financements européens, notamment en deeptech.

Située au cœur de la ville, la MER promet de simplifier la vie des chercheurs en leur offrant un accès unifié et personnalisé aux ressources et aux informations (avec un pôle détection et un pôle ingénierie). Avec plus de 20 agents, ce guichet unique est une réponse concrète aux besoins de mutualisation et d’efficacité dans le secteur de la recherche. Ce hub pourrait être décliné sur d’autres territoires.

EN BREF

L’Union européenne prévoit d’infliger une amende d’environ 500 millions d’euros à APPLE pour avoir enfreint le droit de l’UE en ce qui concerne l’accès aux services de streaming musical, suite à une plainte déposée par SPOTIFY en 2019. Lors de la CONFÉRENCE SUR LA SÉCURITÉ DE MUNICH, les BigTech Meta, OpenAI, TikTok, Microsoft et Amazon ont signé un accord pour adopter des mesures visant à empêcher l’utilisation d’outils d’IA dans le but de perturber les élections démocratiques dans le monde. Cet accord, bien que symbolique, vise à lutter contre les deepfakes générés par l’IA qui manipulent délibérément l’apparence ou les propos des candidats politiques et diffusent de fausses informations aux électeurs. Les signataires s’engagent à détecter et marquer le contenu trompeur sur leurs plateformes, sans pour autant s’engager à le bannir. La Commission européenne, par la voix de sa vice-présidente Vera Jourova, a salué l’initiative tout en appelant les politiques à ne pas user de l’IA de manière trompeuse. Sous la pression de l’Union européenne, la France renonce à son INDICE DE DURABILITÉ pour les smartphones, préférant se conformer à un futur étiquetage européen moins détaillé, prévu pour juin 2025. Le projet français, plus ambitieux, prévoyait de noter les smartphones sur 10 selon 22 critères, contre seulement cinq pour l’initiative européenne. Cette décision suscite la déception de l’association Halte à l’obsolescence programmée (HOP), qui critique une harmonisation aux dépens de la précision. Toutefois, l’indice de durabilité sera appliqué en France pour les téléviseurs et lave-linges, faute d’étiquetage européen similaire prévu pour ces appareils. PIERRE-ÉDOUARD STÉRIN, entrepreneur, investisseur (Fonds du Bien Commun) et philanthrope (Otium Capital), 104e plus grand fortune de France 2023 (selon Challenges), acquiert le groupe MARMELADZ (officiant sous les marques Gentsu, Officielles, Art Room, Gossip Room et Don’t Stop Love), rassemblant une agence d’influenceurs et diverses personnalités populaires sur les médias sociaux. Stérin est le créateur de Smartbox et il a présidé La Fourchette de 2008 à 2014. En novembre dernier, Bump, agence de Squeezie s’est associée à Marmeladz en créant l’entreprise Jump pour accompagner les créateurs de contenus dans la monétisation de vidéos. Marmeladz a dégagé un chiffre d’affaires de 3 millions d’EUR en 2022. L’entreprise X (ex-TWITTER), a réglé les indemnités de ses employés licenciés au Ghana, qui étaient moins de 20, plus d’un an après leur départ. Ces employés, qui travaillaient dans le bureau d’Accra, ont été licenciés suite à l’acquisition de l’entreprise par Elon Musk en 2022, qui a vu plus de 6 000 employés globalement perdre leur emploi dans un effort de réduction des coûts. Après avoir menacé de poursuivre l’entreprise pour non-paiement des indemnités de licenciement promises, un accord a été trouvé, bien que le montant exact n’ait pas été divulgué. LA MINUTE CYBER Pénurie critique de talents en cybersécurité Le secteur de la cyber fait face à une pénurie alarmante de compétences, avec 20 % des dirigeants admettant en 2023 un manque de compétences nécessaires pour atteindre leurs objectifs, indique le rapport annuel GLOBAL SECURITY OUTLOOK 2024 d’Accenture pour le World Economic Forum. Cette situation s’aggrave, puisque 78 % des organisations n’ont pas les compétences en interne pour réaliser leurs objectifs de cybersécurité, et 36 % identifient ce déficit comme leur principal obstacle. Pour y remédier, 41 % des entreprises misent sur la formation de leurs employés actuels. Ken Xie, PDG de Fortinet propose une solution : « Pour adresser la pénurie de talents en cybersécurité, les organisations doivent explorer de nouveaux bassins de candidats et offrir des opportunités de montée en compétences, comme les programmes de certification. » Cette approche concrète vise à adapter les savoir-faire des employés à l’évolution rapide du paysage des menaces. Vannes : Campus innovant en cybersécurité À Vannes, un CAMPUS dédié à la cybersécurité et à l’analyse de données ouvrira ses portes en 2025, rassemblant les étudiants de l’IUT et de l’Ensibs de l’Université de Bretagne Sud. Cette initiative vise à établir un pôle d’excellence dans la région. La Bretagne se positionne comme la 2e région la plus importante de France pour les emplois en cybersécurité, juste après l’Île-de-France. Sur les 86 000 postes du secteur de la cyber en France, 10 000 se trouvent en Bretagne, avec une croissance annuelle de 10 à 15 %. Vers le chiffrement post-quantique IMS NETWORKS est une entreprise tarnaise qui s’est spécialisée en cybersécurité (pour le déploiement d’infrastructures télécoms critiques et leur infogérance) depuis 7 ans et compte 400 clients. En 2024, elle souhaite se lancer dans la R&D du chiffrement post-quantique en portant ses efforts sur la longueur d’onde, ceci en formant un consortium européen. Parallèlement, IMS Networks soutient sa spin-off Custocy, qui développe une plateforme IA pour la détection et la réponse automatique aux cyberattaques, qui devrait prendre bientôt son indépendance. En vue d’une expansion, la société envisage une opération de croissance externe dans le secteur de la cybersécurité, tout en restant ouverte à de nouvelles collaborations. En 2022, IMS Networks a intégré BPIFrance et le fonds Capital Croissance dans son capital. NUMBERS

Shein en France Dans La Tribune Dimanche, Yann Rivoallan (président de la Fédération du Prêt-à-porter) délivre des chiffres clés sur la déferlante de l’ultra-fast fashion venue de Chine qui déstabilise le retail français de la mode. 8000 nouveaux modèles sont référencés au quotidien par SHEIN (jusqu’à 10 000 précise Franceinfo), une plateforme visitée par 2,6 millions de personnes par jour. En mai 2023, l’ONG Les Amis de La Terre a calculé que Shein propose en moyenne 900 fois plus de produits qu’une enseigne française traditionnelle en présente (150 et 200 vêtements par modèle). Sur Shein, 70 000 modèles sont disponibles en temps réel. 70 % des volumes d’achat de vêtements concernent l’entrée de gamme à un prix moyen de 8,20 euros, fourchette dans laquelle Shein se positionne avec un prix de vente moyen estimé à 7,50 euros. Des jeunes s’exprimant sur TikTok indiquent dépenser 20 EUR par jour sur Shein. L’entreprise Shein emploie 10 personnes en France. Une recherche menée par Reech Digimind sur 3000 influenceurs en 2022 a révélé que la majorité des promotions de la marque Shein sur Instagram étaient effectuées par des femmes (plus de 90 %) comptant moins de 100 000 abonnés. Parmi elles, 34 % comptaient moins de 10 000 followers. De plus, 70 % de ces collaborations manquaient de clarté. Antoine Vermorel-Marques, député du parti LR, a introduit une proposition législative visant à combattre la fast-fashion, affirmant que ce secteur « ne génère pas d’emplois en France ». Il affirme que 15 % des produits de ce secteur importés dans le pays ne sont pas conformes aux standards sanitaires français. Vermorel-Marques cible spécifiquement le phénomène de la « mode éphémère », notamment de la firme chinoise Shein, en proposant de mettre en place un système de bonus-malus basé sur l’empreinte écologique des entreprises.

Spin-off des instituts Pasteur et Curie, AVATAR MEDICAL qui propose des solutions d’imagerie 3D dans le monde chirurgical, annonce un tour de table de 5 millions d’euros notamment auprès des fonds américains Acorn Pacific Ventures et Plug And Play, aux cotés de GO VENTURES.

PIXEE MEDICAL qui développe des solutions de navigation chirurgicale utilisant un outil de tracking innovant, annonce une levée de fonds de 14 millions d’euros auprès notamment de RELYENS INNOVATION SANTE

LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER

MONUMENTAL, une startup basée à Amsterdam qui développe des robots de maçonnerie alimentés par l’intelligence artificielle, a levé 25 millions de dollars lors d’un tour de financement co-dirigé par Plural et Hummingbird.

FRENCHWEB MARKET

COINBASE annonce une augmentation de 51% de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre à 953,8 millions de dollars, avec un bénéfice net de 273 millions de dollars, son premier bénéfice en deux ans. COIN bondit de plus de 10%.

ROKU annonce une hausse de 14% de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre à 984,4 millions de dollars, mais avertit d’un environnement « difficile » pour les médias et le divertissement en 2024. L’action ROKU chute de plus de 14%.

DOORDASH annonce une augmentation de 27% de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre à 2,3 milliards de dollars, avec un total de commandes en hausse de 23% sur un an à 574 millions. DASH chute néanmoins de plus de 8%.

MOUVEMENTS, avec Altaïde, cabinet de recrutement digital

EMMANUEL ADREY est nommé directeur de la communication France d’Inetum, entreprise dédiée au services et solutions digitales. Il intègre le comité de direction France. Avant de devenir directeur de la communication chez Bureau Veritas pour la France en février 2019, poste qu’il a exercé pendant 5 ans, il a travaillé dans le secteur de la communication chez W&cie (filiale du Groupe Havas) et WAT, groupe indépendant, puis chez Altarea Cogedim, de 2012 à 2019.

FABRICE BARDIN est le nouveau directeur financier de +SimpleFr, assureur en ligne pour professionnels. Sa carrière débute en 1997 en audit et transaction à Paris, puis il rejoint Orange en 2004 où il gravit les échelons jusqu’à devenir directeur financier pour différents territoires. Avant de rejoindre cette entreprise, il était adjoint au directeur financier chez Ingenico et directeur financier chez ePack Hygiene.

BENJAMIN BERGÉ devient managing director de l’agence créative digitale Mozoo. Il était jusqu’alors VP creative content de Mozoo. Il a exercé chez Ogilvy Paris, Emakina et Infostrates.

MARIE DEGRAND-GUILLAUD est désignée directrice générale et CEO de Nickel, service bancaire alternatif français. Formée à l’ESCP et à l’Insead, elle a débuté en tant que consultante en 2008, puis a dirigé l’Adie, acteur de la microfinance, de 2013 à 2019, avant de prendre la tête de Nickel, acquis par BNP Paribas 2 ans plus tôt.

THOMAS DOGNON est promu VP Sales EMEA Justice & Public Safety du groupe Idemia (spécialiste de la sécurisation d’interactions avec la biométrie et la cryptographie). Depuis 2018, il a eu plusieurs postes à responsabilités au sein d’Idemia, d’abord en Afrique puis à la direction commerciale EMEA.

EMMANUELLE FORTUNATO, précédemment directrice commerciale chez Nouvelles Écoutes depuis 2021, a été recrutée par Loopsider en tant que directrice commerciale. Avec d’ex-expériences chez TF1, Dreamworks Animation, NRJ, France Télévisions, et Mk2 Agency, elle a occupé le poste de directrice commerciale chez A&R Studios d’Universal Music France jusqu’en janvier 2021.

NIKI HUBAUT a été promue country leader France chez Confluent (plateforme de base pour les données en mouvement). Ayant débuté sa carrière chez IBM France, elle a ensuite passé 22 ans chez Microsoft France, contribuant significativement à la transformation commerciale et marketing, avant de rejoindre Confluent en 2022 où elle a piloté les ventes pour la filiale française.

CARMELO QUARTARONE est nommé Business Unit Sales Director chez IBM France. Il exerce depuis 2000 dans la même entreprise.

VIVIEN QUÉMA, professeur des universités en informatique et membre de l’Institut Universitaire de France, a été élu administrateur général de Grenoble INP — UGA (Institut Polytechnique) succédant à Pierre Benech. Avant cette nomination, Quéma a dirigé Grenoble INP — Ensimag, UGA depuis juin 2022 et a notamment piloté le projet VerIT pionnier sur le numérique écoresponsable.

Comme fortement pressenti, RENAUD VEDEL est nommé directeur du cabinet de la secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du numérique, Marina Ferrari. Il exerçait auparavant au même poste pour le ministre délégué au numérique, Jean-Noël Barrot.

