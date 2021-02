Nouveau rendez vous pour le Debrief de la semaine sur ClubHouse

Après nos nouveaux formats à l’instar de Bootstrap ou Build Up, nous souhaitions renforcer l’interactivité de notre émission historique « Le Debrief de la semaine ». ClubHouse, la nouvelle app tendance nous en offre l’opportunité et permettra d’échanger en direct avec nos invités et tous ceux qui pourront se connecter dans la room du Debrief. Bien entendu l’émission sera proposée en replay comme d’habitude sur les plateformes de podcast habituelles, et bien entendu sur FrenchWeb.

Si vous n’êtes pas encore inscrits sur ClubHouse, c’est une plateforme de discussions audio, sur iPhone pour le moment, qui propose des outils de gestion de conversation à plusieurs. En moins d’un an Club House connait un vif succès porté par cette période de pandémie dont les confinements invitent aux échanges en ligne. Vous trouverez sur ClubHouse des conversations sur tous les sujets, libre à vous de découvrir ceux qui vous intéressent. Si l’accès est pour le moment nécessite une invitation, n’hésitez pas à en demander autour de vous, elles ne manquent pas. Les auteurs de l’app ont bien entendu mis en place un mécanisme d’acquisition d’utilisateurs qui leur permet de gérer la montée en charge, tout en viralisant ce traditionnel effet d’attractivité.

Pour cette nouvelle émission nous vous donnons rendez vous de 17 à 18h dans la Room du Debrief de la semaine pour échanger sur les actualités clés et vous donner la parole pour échanger vos analyses et expériences ou tout simplement poser une question à l’un de nos invités.