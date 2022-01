Nouvelle année, nouvelle version de FrenchWeb.fr et premier débat avec Stéphanie Hospital, Stéphane Distinguin et Jacques Froissant

Nous attendions cette rentrée avec une impatience rare. Au delà de sortir de deux ans de pandémie, c’est surtout vous offrir une proposition qui fait face à une époque où ce qui s’apparente à de l’information n’est plus que communication, punchlines et dont la quantité rend nos cerveaux obèses au point de contraindre le mouvement des esprits. C’est aussi le faire dans le respect du temps de vie que vous nous offrez en lisant nos colonnes.

Nous avons simplifié au maximum le nouveau site de FrenchWeb.fr afin de vous donner accès rapidement à cette grille éditoriale complètement rafraîchie. Nous vous donnons rendez vous au quotidien avec des startups que nous avons sélectionnées avec soin, des personnalités qui nous ont séduites par leur travail, engagement, la force de leurs idées, des innovations qu’elles essaient de mettre en oeuvre.

Cette nouvelle version c’est aussi plus de débats et de rencontres qu’auparavant auxquels vous pourrez contribuer, et cela là où vous êtes: web, mobile, podcast, telegram.

Je vous propose pour cette reprise de démarrer par un échange avec Stéphanie Hospital, Stephane Distinguin et Jacques Froissant dans cette 1ere émission de rentrée.

Avec l’équipe de FrenchWeb, je vous souhaite une très belle année 2022 et ouvrir avec vous de nouveaux chapitres riches de surprises.