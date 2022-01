[Serie C] 250 millions de plus pour la 24eme licorne française Ankorstore

Le retail ne rime pas seulement avec Amazon et les géants de la grande distribution. Le secteur rime aussi avec commerces indépendants et marques, comme les DNVB, qui peinent parfois à se trouver. Pour les mettre en relation, la start-up Ankorstore a vu le jour fin 2019, juste avant que la pandémie de Covid-19 ne mette les marques et les boutiques indépendantes à rude épreuve.

Fondée par Pierre-Louis Lacoste, Nicolas d’Audiffret, Nicolas Cohen et Mathieu Alengrin, tous les quatre issus du monde du retail avec des expériences respectives chez Etsy, A Little Market et Vestiaire Collective, la société développe une marketplace «wholesale». Ainsi, la plateforme permet aux commerçants indépendants de sélectionner des produits parmi des milliers de marques afin d’enrichir leur offre, ainsi que de «sourcer» des marques branchées françaises et européennes qui ne sont pas commercialisées par les géants du e-commerce ou de la grande distribution.

La marketplace représente aussi l’occasion pour les jeunes marques de distribuer facilement leurs produits dans des boutiques à travers toute l’Europe. «Il y a des centaines de milliers de DNVB en Europe qui cherchent des canaux de distribution. Elles commencent dans le pur e-commerce, mais très rapidement, elles ont besoin de développer leur présence locale, et elles vont chercher du wholesale. Mais elles veulent une vraie marketplace, pas du wholesale à l’ancienne», explique Nicolas Cohen, co-fondateur d’Ankorstore, qui avait auparavant créé avec Nicolas d’Audiffret la start-up A Little Market, une marketplace pour mettre en relation des artisans et leurs potentiels clients. Une aventure qui s’était soldée en 2014 par le rachat de la société par le groupe américain Etsy, à l’origine d’une plateforme e-commerce pour les créateurs indépendants.

Ankorstore annonce une levée de fonds de 250 millions d’euros auprès des fonds américains Tiger Global et Bond (Mary Meeker)

Regardez notre interview avec Nicolas Cohen, co-fondateur d’Ankorstore :