NVIDIA GTC 2024 (GPU Technology Conference), le rendez vous incontournable de l’IA

La conférence NVIDIA GTC (GPU Technology Conference) est un événement international majeur dans le domaine de l’intelligence artificielle, destiné aux développeurs, ingénieurs, chercheurs, inventeurs et professionnels de l’informatique. Depuis sa création en 2009 à San Jose, en Californie, la GTC met en scène les nouvelles technologies les plus impactantes.

La GTC propose également plus de 500 sessions, plus de 200 expositions et de nombreuses occasions de networking. Le contenu est conçu pour s’adapter à tous les niveaux techniques et intérêts, rendant la conférence accessible à un large public, que ce soit en personne ou virtuellement.

L’édition 2024 accueillera des conférenciers de renommée internationale, notamment :