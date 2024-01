TED 2024: 40 ans de courage et d’esprits brillants

Alors que nous entrons dans une ère qui sera co pilotée par la technologie, la place de TED est d’autant plus essentielle pour partager nos connaissances, expériences, aventures. Née il y a 40 ans à Monterey en Californie sous l’impulsion de Richard Saul Wurman et Harry Marks, les conférences TED sont organisées par une association americano-canadienne.

L’édition 2024 aura lieu à Vancouver du 15 au 19 avril et s’annonce comme exceptionnelle, 1800 personnes y sont attendus, plus de 70 speakers de 60 pays interviendront durant 4 jours.