Okarito lève 2,1 millions d’euros pour gérer les voyages d’affaires des startups et PME

Okarito, plateforme de gestion des déplacements professionnels, lève 2,1 millions d’euros auprès d’Axeleo Capital, avec la participation de Kima Ventures et de business angels à l’instar de Geoffroy Roux de Bézieux, président de Notus Technologies. Il s’agit pour la startup parisienne de sa première levée de fonds.

Lancé en janvier 2018 par Brice Huet et Remi Duvoux, Okarito développe une plateforme permettant aux startups et aux PME d’organiser leurs voyages d’affaires et d’optimiser la gestion des déplacements des collaborateurs. La startup propose un inventaire de vols, hôtels et trains exhaustif et permet aux dirigeants de gagner en visibilité sur la dépense des voyages. « Nos clients ont entre 5 et 1000 employés. Ils partagent tous l’envie de mettre fin aux processus lourds de notes de frais, de simplifier leur comptabilité, tout en s’assurant du bien-être de leurs collaborateurs en déplacement », commente Brice Huet, directeur commercial d’Okarito.

Une accélération pendant la crise du Covid-19

Okarito, qui revendique plus de 200 entreprises clientes dont Welcolme to the Jungle, Prestashop, Payfit ou encore Toucan Toco, a connu une accélération pendant la crise sanitaire et économique liée au coronavirus. « Nous n’avons jamais eu autant de nouveaux prospects que depuis le confinement », confie Remi Duvoux, CEO d’Okarito. « Dans un monde post-covid, les entreprises ne peuvent plus se permettre de ne pas savoir où sont leurs collaborateurs. Le développement de nouveaux usages (télétravail) a augmenté certains voyages, en train notamment ».

Désormais, la startup parisienne ambitionne d’accélérer le développement commercial de son offre et d’étoffer son équipe, notamment en vente, marketing et support client.

Okarito : les données clés

Fondateurs : Brice Huet et Remi Duvoux

Création : 2018

Siège social : Paris, Île de France

Secteur : transport, TravelTech

Activité : plateforme de gestion des déplacements professionnels

Financement: 2,1 millions d’euros en juin 2020 auprès d’Axeleo Capital, avec la participation de Kima Ventures et de business angels à l’instar de Geoffroy Roux de Bézieux, président de Notus Technologies.