[DIRECT] « La souveraineté des Etats s’exprime autant par la puissance nucléaire que par la maîtrise de la data »

5G: Singapour choisit Nokia et Ericsson au détriment de Huawei

Les deux principaux opérateurs télécoms à Singapour ont annoncé avoir sélectionné Nokia et Ericsson pour construire la partie la plus sensible de leurs réseaux mobiles de 5G, au détriment du chinois Huawei Technologies. Cette annonce survient alors que Washington tente de convaincre ses alliés d’exclure le groupe chinois des appels d’offre pour la 5G. Washington met en avant que que ses infrastructures pourraient faciliter les activités d’espionnage chinoises. Les autorités singapouriennes ont autorisé les opérateurs à choisir librement leurs équipementiers à la seule condition qu’ils répondent aux critères requis, notamment en matière de sécurité.

Contenus haineux et publicités: Verizon boycotte aussi Facebook

Un nom de poids vient s’ajouter à la liste des entreprises qui boycottent Facebook: le géant américain des télécoms « Verizon » a annoncé qu’il ne ferait plus de publicité pour le moment sur le réseau social, accusé de ne pas lutter suffisamment contre les messages de haine. Plusieurs sociétés ont décidé de ne plus acheter d’espaces publicitaires pour le mois de juillet sur Facebook tels que le glacier Ben & Jerry’s et le fabricant d’articles de sport Patagonia.

Facebook envisage d’ajouter du contexte aux articles sur le Covid-19

Facebook, qui tente de lutter contre la désinformation sur son réseau social, envisage d’afficher du contexte et des liens pour tous les posts qui mentionnent le Covid-19. Quand ses utilisateurs publient ou partageront des articles sur la pandémie, le réseau social pourrait bientôt ajouter des informations sur la source du contenu ainsi que des liens vers son propre centre d’infos sur la maladie. Facebook va également afficher une notification en cas de partage de contenus médiatiques vieux de plus de 90 jours.

Trois interviews : Cloud Européen, Digitalisation des PME, Jean-Luc Raymond

Pour entamer cette émission, nous recevons ex-président de la French Tech Lyon et CEO d’OFA pour en savoir toujours plus sur les enjeux derrière le projet de cloud européen.

Ensuite, nous échangeons avec Paul de Fombelle, cofondateur de Sarbacane, sur la digitalisation des PME à l’aune de le crise du covid-19.

Et enfin, nous retrouvons notre chroniqueur Jean Luc Raymond pour la rubrique « Accélérer avec le numérique ».

