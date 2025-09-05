OpenAI passe à la vitesse supérieure avec Broadcom pour développer ses propres puces IA

OpenAI prépare la production de sa première puce d’intelligence artificielle en partenariat avec Broadcom, avec un lancement prévu dès 2026. Selon The Financial Times Sam Altman aurait déjà sécurisé une commande estimée à 10 milliards de dollars. Broadcom a confirmé l’arrivée d’un quatrième client majeur dans son activité de semi-conducteurs personnalisés, sans en dévoiler le nom.

L’objectif pour OpenAI est de réduire la dépendance devenue critique à l’égard de Nvidia, dont les GPU dominent encore le marché mais dont la croissance ralentit mais aussi de développer un avantage concurrentiel à l’instar d’Apple avec ses puces M. Ainsi OpenAI destinerait ces puces uniquement à ses propres besoins plutôt qu’à une commercialisation externe, dans la lignée de Google avec ses TPU ou d’Amazon avec Trainium. La décision intervient alors que l’entreprise doit doubler sa capacité de calcul dans les cinq prochains mois pour absorber la montée en charge liée à GPT-5 et aux produits dérivés de ChatGPT.

Pour Broadcom, ce partenariat représente un changement stratégique. L’annonce a fait bondir son action de 9,4 %, portant sa capitalisation à 1 600 milliards de dollars.