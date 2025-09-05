De la TU Munich aux bases militaires, FERNRIDE finalise sa série A à 75 millions d’euros

Fondée en 2019 après une décennie de recherche menée à la TU Munich, Fernride s’impose comme l’une des figures émergentes de l’autonomie terrestre en Europe, aux cotés de la startup française EX9 et en concurrence avec l’américain Outrider. La société munichoise développe une plateforme combinant intelligence artificielle, supervision humaine et matériel modulaire, indépendante du type de véhicule, pour automatiser les opérations logistiques dans des environnements critiques.

Dès ses débuts, Fernride a orienté son offre vers les terminaux portuaires et les hubs logistiques, des espaces où les contraintes de sécurité, la répétitivité des tâches et la pénurie de main-d’œuvre créent un besoin structurel de solutions autonomes. Ses premiers clients incluent HHLA à Hambourg, Volkswagen et DB Schenker. La société a en obtenu la première certification de sécurité d’un tracteur autonome de terminal délivrée par TÜV SÜD, ouvrant la voie à des déploiements sans conducteur de sécurité.

Dans un contexte marqué par la guerre en Ukraine et la réorganisation des chaînes d’approvisionnement, Fernride élargit aujourd’hui son champ d’action vers la défense. Son ambition est d’appliquer sa technologie aux opérations logistiques militaires, notamment pour réduire les risques en zones de conflit et réallouer les ressources humaines vers des missions stratégiques.

Cette évolution est renforcée par l’arrivée au conseil d’administration de Thomas Müller, ancien CEO de Hensoldt et membre du conseil d’Airbus Defense. L’entreprise revendique ainsi un positionnement dual-use, à la croisée de la logistique civile et de la défense.

Avec un effectif de plus de 150 personnes, la société a annoncé une extension de son tour de Série A, ajoutant 18 M€ à un financement initial de 57 M€, portant le total de la levée à 75 M€. L’opération a été menée par Helantic, avec la participation d’investisseurs stratégiques, de family offices, de fonds de capital-risque et de business angels, dont Thomas Müller. Les fondateurs de Fernride sont HENDRIK KRAMER, MAXIMILIAN ROTH et JEAN-MICHEL GLOESS.