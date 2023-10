ORANGE: la stratégie de remontée des prix défendue par Christel Heydemann porte ses fruits

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

Nouveau franchissement plutot réussi pour Christel Heydemann avec l’annonce des résultats du troisième trimestre 2023

Orange a annoncé un chiffre d’affaires de 10 999 millions d’euros pour le troisième trimestre 2023, représentant une croissance de 1,8% par rapport à la même période de l’année précédente. Cette performance que l’on peut qualifier de robuste s’inscrit dans la continuité du trimestre précédent et confirme l’efficacité de la stratégie de développement de la valeur proposée par sa CEO.

Ainsi malgré des compétiteurs très agressifs en conquête de nouveaux abonnés, et dans un marasme économique , le secteur des services de détail a été particulièrement performant, enregistrant une croissance de 3,8%. Ce. De plus, la forte croissance des revenus en Afrique et au Moyen-Orient, de plus de 12%, témoigne que cette région est devenue un moteur de croissance clé pour l’entreprise.

Le segment des services IT & intégration dans le secteur Entreprises a également enregistré une croissance remarquable, dépassant 9%. Cette expansion compense en partie le déclin des activités historiques, telles que la voix et les données fixes.

Orange a également maintenu une efficacité opérationnelle améliorée grâce à son plan de réduction des coûts, ce qui a contribué à une augmentation de 1,4% de l’EBITDAaL (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization and Leases) au troisième trimestre.

Restent les revenus des services fournis à d’autres opérateurs qui enregistrent une baisse de 6,7% au troisième trimestre. Une baisse structurelle qu’il faut compenser avec de nouveaux services ou une meilleure valorisation de l’offre commerciale. Ce challenge se fait dans un environnement inflationniste, qui outre l’augmentation des coûts opérationnels peut orienter les clients vers des opérateurs moins chers.