Paul Midy, une voix de plus en plus incontournable au sein de l’écosystème tech français / Toutes les infos tech qu’il ne faut pas manquer ce matin

BREAKING NEWS:

↗ Paul Midy, une voix de plus en plus incontournable au sein de l’écosystème tech français Alors que les acteurs du quantique ont investi STATION F hier en fin de journée pour le lancement très attendu de la Maison du Quantique, Paul MIDY s’est à nouveau illustré lors de l’évènement par une allocution très remarquée, soulignant les succès notoires de la tech et deeptech française au cours de la dernière décennie, notamment grâce à l’engagement du gouvernement envers l’écosystème technologique. Depuis quelques mois le député occupe une position très active au sein de l’écosystème tech dont il a fait un tour des capitales frenchtech en début d’année. Après avoir dirigé une mission parlementaire qui vise notamment à flécher l’épargne des Français vers le financement des start-up et PME innovantes et dont les propositions législatives, qui représentent un budget de 500 millions d’euros viennent tout juste d’être validées dans le cadre du PLF 2024, tout en étant en parallèle le rapporteur général du texte du projet de loi de sécurisation de l’espace numérique (SREN), Paul Midy, député élu de la 5eme circonscription de l’Essonne où se situe le plateau de Saclay, se pose en très actif promoteur des deeptech françaises. Le Polytechnicien connait bien la tech, après un passage chez McKinsey, Paul Midy a été Directeur Général de Frichti en passant par Jumia dont il a été le CEO de plusieurs filiales. C’est en 2019 qu’il rejoint les équipes d’Emmanuel Macron, et a été nommé directeur général de LREM. Il est également membre du Conseil National du Numérique. ↗ Olivia GREGOIRE officialise le dispositif d’accompagnement France Tourisme Tech Olivia GREGOIRE, Ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, lance aujourd’hui à Station F, le réseau France Tourisme Tech qui regroupe des solutions technologiques émergentes appliquées à des cas d’usage touristiques et à des besoins métiers tout ceci à l’aune de l’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. L’objectif annoncé du gouvernement est de fédérer les acteurs innovants souverains autour de la travel tech pour un programme d’accompagnement, de learning expéditions et de partenariats avec les acteurs installés du tourisme (grands groupes, institutionnels et investisseurs). Il est également envisagé un Tourisme Tour annuel avec au moins 5 étapes dans toute la France sous la forme d’un événement physique visant à faire rencontrer l’offre et la demande de solutions numériques pour les professionnels du secteur. Les 15 start up retenues dans pour la promotion 2024 de France Tourisme Tech sont : Alltheway, Click&Boat, Clorofil, CozyCozy, Ctoutvert, GreenGo, HostnFly, Luniwave, Mobee Travel, Murmuration, Nannybag, Outsight, Tictactrip, Wemap et Wintics. GOOGLE et APPLE coupent les datas de WAZE, GOOGLE MAPS et APPLE MAP en ISRAEL et GAZA Google et APPLE ont coupé les données de trafic en temps réel en Israël et dans la bande de Gaza, à la demande des Forces de Défense d’Israël, selon une source anonyme à BLOOMBERG, afin de ne pas signaliser les activités militaires en cours. ↗ La guerre au scrapping est ouverte Un nouvel outil, appelé Nightshade, permet aux artistes d’apporter des modifications invisibles aux pixels de leurs œuvres avant de les publier en ligne. Si ces œuvres sont intégrées à un ensemble d’apprentissage pour l’IA, cela pourrait perturber le modèle résultant de manière chaotique. L’objectif est de contrecarrer les entreprises d’IA qui utilisent sans permission les œuvres d’artistes pour entraîner leurs modèles. En « empoisonnant » ces données, les futurs modèles d’IA générant des images pourraient être endommagés, transformant par exemple des chiens en chats ou des voitures en vaches. Ben Zhao, professeur à l’Université de Chicago et à l’origine de Nightshade, espère que cet outil rééquilibrera le pouvoir en faveur des artistes, en dissuadant les entreprises d’IA de violer les droits d’auteur. ↘ Les enchères des livestream de jeux video s’enflamment A l’instar des compétitions sportives, TWITCH, et YOUTUBE sont confrontés à une envolée des budgets demandées par les écuries de gamers pour livestreamer leurs exploits. Lors de la conférence TwitchCon à Las Vegas, le PDG de TWITCH, Dan Clancy, a déclaré que ces recrutements à 7 ou 8 chiffres avaient « créé une guerre des enchères » qui n’était pas viable sur le long terme. Twitch a mis fin à l’exclusivité dans ses contrats dès2022 et permet désormais aux streamers de diffuser simultanément sur d’autres plateformes, comme YouTube, TikTok ou Instagram. YOUTUBE réduirait également les budgets et la durée de ses contrats avec les principaux livestreamers de jeux. ↗ GOOGLE accélère le déploiement de sa solution IP Protection « IP Protection » est une proposition des développeurs de GOOGLE CHROME qui vise à éviter de partager la véritable adresse IP d’un utilisateur avec des tiers. L’idée est d’utiliser un proxy de confidentialité pour une connexion. Étant donné que l’adresse IP est un identifiant inter-sites efficace, limiter l’accès à ces adresses est essentiel pour prévenir le suivi inter-sites au-delà des cookies tiers. Ainsi l’objectif est d’empêcher de voir l’adresse IP originale du client mais aussi de s’assurer que les intermédiaires proxy et réseau ne puissent pas accéder au contenu du trafic entre le client et l’origine de destination. La fonctionnalité qui devrait être déployée courant 2024 est désormais en test. Une fonctionnalité qui va impacter de nombreux acteurs de la publicité. ↘ Encore et encore… META cross-poste automatiquement les publications de Threads sur le fils d’actualité Facebook de ses utilisateurs sans offrir la possibilité de se désinscrire de cette fonctionnalité. Une fois META s’affranchit du controle de ses utilisateurs sur les contenus qu’ils souhaitent ou non partager. Du coté d’INSTAGRAM, META expérimente un bouton dans son application permettant aux utilisateurs de ne voir que les publications des abonnés vérifiés (et par conséquent payant). Un moyen d’accentuer les revenus de la platforme. L’initiative d’Elon MUSK de faire payer les comptes vérifiés aura vite fait des émules. ↗ La Maison Blanche sponsorise financièrement ses tech hubs américain La Maison Blanche a désigné 31 communautés à travers les États-Unis comme Tech Hubs régionaux. Ces communautés seront en mesure de concourir pour des subventions allant de 40 millions à 75 millions de dollars chacune, dans le cadre du CHIPS and Science Act. Une initiative vise à stimuler l’innovation technologique et le développement économique sur l’ensemble du territoire américain. ↗ Un simple coup de pouce ou clin d’oeil pour vos achats chez AMAZON AMAZON a déployé le support des passkeys dans son application iOS et sur le web, permettant aux utilisateurs de se connecter via la biométrie de leurs appareils. La fonctionnalité sur Android devrait être disponible prochainement. ↗ TV: besoin d’une petite pause? la pub vous accompagne Nouvelle trouvaille des publicitaires, la pub qui apparait quelques secondes après que vous ayez mis sur pause votre programme préféré, le temps de répondre à un appel ou vous chercher un verre d’eau. C’est pas encore de l’IA ca va venir, mais juste une interaction technique que les utilisateurs d’HULU peuvent observer depuis juillet dernier. Pour Josh Mattison, en charge de la génération de revenus chez Disney Advertising monétiser ces centaines de millions de pauses sont autant d’opportunité pour les annonceurs. Ce nouveau format baptisé “Pause Ads” fait des émules notamment chez NBC Universal et Warner Bros, et pourrait bien débarquer sur les plateformes de streaming financées par la publicité. A LIRE SUR FRENCHWEB.FR

LE CHIFFRE DU JOUR: 1,9 milliard de dollars

Selon Crunchbase, les start-ups en cybersécurité ont levé près de 1,9 milliard de dollars à l’échelle mondiale à travers 153 transactions au T3 2023, soit une augmentation de 12% par rapport au trimestre précédent. Cependant, ce montant représente une baisse de 30% par rapport aux 2,7 milliards de dollars levés au T3 2022. Seulement cinq de ces transactions ont dépassé les 75 millions de dollars.



Connectée à votre ERP ou votre logiciel comptable, Payhawk simplifie le quotidien des équipes Finance et mieux contrôler les frais professionnels. La plateforme offre un important gain de temps grâce à l’automatisation de la saisie comptable et des rapprochements bancaires, la personnalisation des workflows d’approbation, le suivi budgétaire en temps réel ou encore le calcul des émissions de CO2 des dépenses par carte. Payhawk compte parmi ses clients Vinted, Alma, Sorare, Flink, Babbel et La Rosée.

La startup toulousaine MERCIYANIS, spécialisée dans le pilotage de l’environnement de travail grâce à une plateforme logicielle connectée à des objets IoT, vient d’annoncer une levée de fonds de 2,7 millions d’euros. Les fonds IRDI Capital Investissement, WinEquity, 50Partners ainsi qu’un groupe de Business Angels experts du SaaS et de l’environnement de travail ont participé à cette augmentation de capital.

La plateforme d’investissement dans le foncier agricole, HECTAREA, vient de réaliser une levée de fonds de 500 000 € lors d’un tour de table impliquant 25 investisseurs et experts des secteurs agricole, de la collecte d’épargne, et de la Tech & Marketing. Ces investisseurs et experts ont été convaincus par la solution innovante proposée par la start-up pour répondre aux besoins du secteur agricole.

Hectarea, fondée en 2022 par Paul Rodrigues et Adime Amoukou, issus respectivement de familles d’agriculteurs et d’agronomes, vise à aider les agriculteurs à accéder à la terre et à financer leur transition vers des pratiques plus écologiques grâce à l’épargne citoyenne. La plateforme permet aux particuliers d’acquérir des terres agricoles et de percevoir des revenus de loyers stables, tout en soutenant les agriculteurs dans l’adoption de pratiques durables et en les aidant à s’installer ou à développer leurs exploitations.

LES LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER

MANGOBOOST, une startup installée à Seattle et Séoul, vient de boucler un investissement de 55 millions de dollars lors d’un tour de financement de Série A auprès de MM Investment, Shinhan Venture Investment, Korea Development Bank, et KB Investment. MangoBoost est désormais valorisé 300 millions de dollars. Suite à ce tour de Série A, le capital total levé par MangoBoost s’élève à 65 millions de dollars

ISLAND, une startup qui développe un navigateur pour les entreprises vient de finaliser un tour de table de 100 millions de dollars en série C leadé par Prysm. Cette levée porte la valorisation de l’entreprise à 1,5 milliard de dollars, la startup a levé depuis sa création environ 350 millions de dollars.

ADYEN continue sa dégringolade boursière après une forte chute en aout dernier suite à l’annonce de prévisions de ventes en forte baisses, la plateforme de paiement concurrente de STRIPE accuse une chute de plus de 47% depuis le début de l’année. L’action qui a son plus haut a atteint les 2745 euros est désormais légérement au dessus des 682 euros.

DATABRICKS après avoir avoir acquis MosaicML pour 1,3 milliard de dollars en juin, ambitionne l’acquisition de la startup de données Arcion pour 100 millions de dollars. Arcion a levé 18 millions de dollars. Arcion permet de dupliquer des bases de données et d’en reformater les données afin de les rendre compatibles avec de nombreux systemes tiers.

Nathalie Pottier rejoint Dassault Systèmes en tant que Marketing Director de HomeByMe 3DVIA en charge du Consumers & Online Revenue. Elle officiait auparavant chez WIZBII et OPINION ACT. Amélie Aubry nommée Vice-Présidente et Associée d’ Angie pour accompagner la croissance de l’agence sur le métier des RP et de l’influence



