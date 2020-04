[Oui Are New York] Comment Romain Dillet (TechCrunch) a placé les startups françaises sur le radar des Américains

L’homme qui a mis les startups françaises sur le radar des Américains.

Premier épisode enregistré en confinement, à distance! J’espère que vous apprécierez tout autant cette discussion.

Pour ceux qui travaillent dans la Tech, en France, ou aux US, le nom de Romain Dillet ne leur sera probablement pas étranger. En effet, il écrit pour le légendaire magazine TechCrunch depuis 2012.

Je voulais l’interviewer car Romain a permis à beaucoup de startups françaises (et européennes) à travers les années de se faire connaitre des Américains, et donc parfois, de s’exporter plus facilement. Il est pour moi, aussi, l’une des personnes qui a le plus compté dans l’explosion de la French Tech ces dernières années et l’accès au marché Américain.

Et pour ça, merci Romain 🙏🏼.

Il a un oeil aiguisé sur la Tech, l’innovation, la France et l’Europe dans la course mondiale, le journalisme, etc. On parle de tout ça, mais aussi de TechCrunch, ce media légendaire pour tous les travailleurs de la Tech.

On va enfin pouvoir se plonger dans la tête d’un journaliste de TechCrunch, des choix qu’il fait pour parler ou non d’une startup plutôt que d’une autre :) Bonus: Romain nous parle de ses startups françaises préférées.

J’ai beaucoup, beaucoup aimé cette discussion avec Romain!

Enjoy !

Le correspondant

Présent depuis plus d’une décennie à New York, Ilan Abehassera est un observateur privilégié de la Tech américaine sur la côte Est. Parti s’installer outre-Atlantique après ses études à Marseille et son passage à Euromed Marseille (désormais Kedge Business School), l’entrepreneur français a fait ses preuves à New York en lançant en 2008, alors que la crise économique ravage les États-Unis, la start-up Producteev, qui permet de gérer des projets et des équipes sur plusieurs plateformes.

Aux États-Unis, Ilan Abehassera s’est également fait remarquer avec sa chronique Pomme-I pour FrenchWeb et des apparitions sur BFM Business. Désormais, l’entrepreneur est impliqué dans Willo, une start-up qu’il a co-fondée en 2017 pour améliorer l’efficacité du brossage de dents. Depuis New York, il assiste à l’arrivée massive des start-up françaises aux États-Unis. Alors que la Silicon Valley a longtemps concentré toute l’attention, les entrepreneurs français et européens se tournent de plus en plus vers la côte Est et New York, qui devient le nouveau pôle d’attraction de la Tech américaine.