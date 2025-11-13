PAAGE veut simplifier le social commerce avec une interface IA après une levée de 1,9 million d’euros

Paage est une startup parisienne développe une plateforme capable de générer des pages complètes à partir d’instructions en langage naturel, incluant la structure, le texte, le design et les modules e-commerce. L’objectif est d’offrir aux créateurs et aux petites marques une interface unique permettant de construire une présence en ligne opérationnelle sans processus technique.

La plateforme repose sur un moteur conversationnel qui interprète les besoins exprimés par l’utilisateur pour créer une page adaptée aux usages : présentation, catalogue, offre de services ou campagne ponctuelle. Elle intègre des fonctionnalités de paiement, de gestion de produits, de CRM et d’email marketing afin d’éviter la fragmentation des outils qui complique souvent l’organisation commerciale des indépendants et des micro-marques.

Ce positionnement répond à une évolution du social commerce où les créateurs cherchent davantage d’autonomie dans la gestion de leur audience et de leurs revenus. Les solutions no-code classiques restent limitées en rapidité et en personnalisation, tandis que les plateformes sociales n’offrent pas l’espace nécessaire pour construire un dispositif marchand complet. Paage tente de couvrir cet écart en associant création, conversion et relation client dans un environnement unique.

Fondée en 2025 par Jean Ronin et Nicolas Garcin, Paage se développe avec une ambition internationale dès ses premières phases de croissance. Elle vient de boucler un tour de seed de 1,9 million d’euros (2,2 millions de dollars) auprès d’Aglaé Ventures, Kima Ventures et Cassius, rejoints par plusieurs business angels. Les fonds serviront à renforcer le développement du moteur IA, élargir les intégrations e-commerce et CRM, recruter des profils design et engineering, et accélérer le développement à l’étranger.