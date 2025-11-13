SWEET SECURITY lève 65 millions d’euros pour structurer la sécurité des agents IA

L’émergence des agents autonomes place les équipes de cybersécurité devant un défi inédit, avec des systèmes, capables d’interagir entre eux, d’appeler des modèles internes ou externes et de déclencher des actions opérationnelles. La croissance rapide de ces usages impose de comprendre quelles entités IA sont réellement actives, comment elles communiquent et quelles permissions leur sont accordées.

Sweet Security développe une plateforme qui cartographie l’ensemble des agents, modèles et services IA déployés au sein des systèmes d’une entreprise. Cette approche vise à offrir une visibilité exhaustive des flux et comportements, dans un contexte où une part croissante des risques provient de services IA déployés sans gouvernance claire ou connectés de manière non maîtrisée à des environnements sensibles.

La plateforme identifie les modèles utilisés, les serveurs LLM internes, les agents actifs et les intégrations applicatives. Elle analyse les permissions attribuées aux agents et détecte les configurations susceptibles de créer des vulnérabilités. Elle dévoile également la présence de Shadow AI, solutions non déclarés, souvent créés ou connectés par les équipes métiers, qui échappent aux contrôles de sécurité classiques.

Sweet Security met en avant une approche centrée sur la visibilité des exécutions et des comportements, qu’il s’agisse de flux applicatifs, d’accès à des ressources critiques ou d’intégrations inter-modèles. L’objectif est de permettre aux responsables de la sécurité de se concentrer sur les actions qui présentent un impact tangible sur les environnements de production.

Sweet Security a levé 75 millions de dollars, soit 65 millions d’euros, en série B, menée par Evolution Equity Partners avec la participation de Munich Re Ventures, Glilot Capital Partners et Key1 Capital. La société, fondée par Dror Kashti, ancien CISO des forces armées israéliennes, Eyal Fisher, ancien responsable du département cyber de l’unité 8200, et Orel Ben-Ishay, ancien responsable R&D au sein des opérations spéciales, porte son financement total à 120 millions de dollars. Elle emploie environ 70 personnes en Israël et aux Etats-Unis.

Plusieurs acteurs émergent aux côtés de Sweet Security. Zenity propose une plateforme de gouvernance et d’observabilité des agents IA couvrant SaaS, cloud et postes de travail . De même, Cycode a récemment lancé un module d’« AI & ML Inventory » visant à éliminer le point aveugle du Shadow AI. Enfin, Obsidian Security s’intéresse à la découverte et à la gestion des usages non autorisés des applications d’IA générative.