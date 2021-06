Paiement mobile: les applications Vipps, MobilePay et Pivo fusionnent pour former un géant européen

Les applications nordiques de paiement sur mobile Vipps (Norvège), MobilePay (Danemark) et Pivo (Finlande) ont annoncé mercredi leur fusion, créant l’un des plus grands « fournisseurs de paiement mobile en Europe », pour un montant non communiqué. La nouvelle entité va employer quelque 500 personnes et siéger à Oslo, en Norvège, sous la direction de Rune Garborg, l’actuel PDG de Vipps.

«La fusion nous donnera la compétitivité dont nous avons besoin»

« Au service de 11 millions d’utilisateurs et de plus de 330 000 magasins et boutiques en ligne, la société sera l’un des plus grands fournisseurs de paiements mobiles appartenant à des banques en Europe », a déclaré Danske Bank, qui exploite MobilePay, dans un communiqué. Ces applications permettent aux utilisateurs de payer des biens et des services à l’aide de leur téléphone ou de transférer rapidement de l’argent à d’autres utilisateurs de l’application.

« Pour être compétitifs sur le marché mondial des paiements, nous devons avoir un impact plus important, et la fusion nous donnera la compétitivité dont nous avons besoin », a souligné Rune Garborg. La fusion doit encore être soumise à l’approbation des autorités réglementaires pour un accord final attendu « au cours du second semestre 2021 ou début 2022 ».