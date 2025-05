Parrot rejoint la liste Blue UAS, une étape stratégique sur le marché institutionnel américain

Le groupe Parrot annonce que son drone de nouvelle génération ANAFI a été ajouté à la cleared list du programme Blue UAS, supervisé par le Defense Innovation Unit (DIU) aux États-Unis. Cette intégration constitue une étape importante pour la société française, qui renforce ainsi sa présence sur le marché des microdrones à usage gouvernemental.

Une validation technique et réglementaire

Le programme Blue UAS a été mis en place par les autorités américaines afin de référencer des équipements répondant à des exigences spécifiques en matière de performance, de cybersécurité et d’origine industrielle. Les produits figurant sur cette liste peuvent être utilisés par le Département de la Défense, les agences fédérales et d’autres entités gouvernementales américaines, sans qu’un processus de validation complémentaire soit requis.

Le modèle ANAFI USA avait déjà été référencé depuis 2021. L’ajout du nouvel ANAFI à cette liste atteste de la conformité du drone aux critères fixés par le DIU. Pour Parrot, cela représente une opportunité d’accéder à de nouveaux appels d’offres publics aux États-Unis, dans un cadre réglementaire désormais maîtrisé.

Un contexte favorable à l’émergence de solutions européennes

Ce développement intervient dans un contexte de vigilance accrue vis-à-vis des fournisseurs non occidentaux dans les domaines sensibles. Parrot, dont les drones sont conçus et développés en France, bénéficie d’un positionnement clair sur la maîtrise de sa chaîne de valeur et sur l’intégration de standards ouverts, notamment en matière de cybersécurité.

L’orientation vers les marchés professionnels et institutionnels, amorcée il y a plusieurs années, semble porter ses fruits. La reconnaissance américaine pourrait, à moyen terme, faciliter des discussions avec d’autres acteurs publics sensibles à ces problématiques, bien au-delà du territoire américain.

Une stratégie d’ancrage sur les usages critiques

Au-delà de l’aspect réglementaire, cette évolution s’inscrit dans la continuité de la stratégie du groupe : se concentrer sur des cas d’usage à forte valeur ajoutée – surveillance, sécurité, cartographie, inspection – et s’appuyer sur une offre combinant matériel et logiciels (notamment les solutions de photogrammétrie Pix4D).

Parrot démarre 2025 en croissance avec un chiffre d’affaires en hausse de 17 %

Au premier trimestre 2025, Parrot a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 18,4 millions d’euros, en progression de 17 % par rapport à la même période de l’année précédente (+18 % à taux de change constant). Cette croissance repose sur les deux piliers du groupe, les microdrones professionnels, qui représentent 57 % de l’activité et enregistrent une hausse de 13 %, et la photogrammétrie, en augmentation de 22 %, portée par les solutions logicielles de Pix4D. Cette dynamique s’inscrit dans la continuité des performances observées en 2024 (78 M€ de chiffre d’affaires annuel), et reflète à la fois l’élargissement des cas d’usage et la montée en puissance des ventes internationales.