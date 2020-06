Participez à l’édition 2020 du FW500 le classement des entreprises de la tech.

Nous nous sommes longuement interrogés sur la pertinence du FW500 cette année, et il nous est vite apparu l’importance d’établir cette 5ème édition afin de rappeler la force de l’écosystème tech français, de la nécessité de continuer à investir dans les entreprises qui contribuent à la transformation numérique de la France.

Editeurs de logiciels, Télécoms, Santé, AgTech, eCommerce, EdTech, FinTech ou encore RH, aucun secteur n’est absent de l’édition 2020 du FW500. La vitalité de la French Tech bat son plein et s’appuie sur un vivier d’entreprises dont la croissance et la contribution à l’économie française sont de plus en plus significatives avec plus de 20 milliards d’euros de chiffre d’affaires et plus de 30 000 recrutements en 2019.

Plus qu’un classement, le FW500 dresse surtout une photographie de cette dynamique dont les prochaines années seront plus contrastées, mais toute aussi incroyables.

L’édition précédente a mis en valeur une French Tech à plusieurs visages: celle des entreprises hyper-financées par les fonds d’investissement, mais surtout celle des entreprises attachées à assurer leur développement tout en étant rentables. De nombreuses sociétés de l’édition 2019 s’illustrent par des résultats financiers significatifs, dont rêvent les quelques licornes tricolores.

En 2019 deux entreprises ont été mises à l’honneur: Mirakl a reçu le Prix du Jury pour l’excellence de son développement depuis 2012, et Doctolib a reçu le Prix du Public, élue par l’ensemble des participants au FW500, notamment pour son impact sociétal avec le développement de la téléconsultation.

Deux sociétés qui en 2020 contribuent à passer cette crise sanitaire et économique. Chacun aura compris l’apport de Doctolib. Si beaucoup connaissent Mirakl dans l’eCommerce, l’éditeur de logiciel a élargi son périmètre pour aider les industriels à distribuer leurs produits en ligne.

Quels seront les résultats 2020? qui se hissera aux cotés de Webedia, Leboncoin, ou encore OVHCloud? Rendez vous en novembre pour la proclamation du palmarès lors de notre soirée traditionnelle place Vendome.

Participer au FW500 2020

Le FW500 ce sont plusieurs évènements pour échanger entre sociétés participantes, la conception et la production de ce palmarès, qui mobilisent une équipe pour leur réalisation. C’est à ce titre que des frais de participation de 400 euros HT ont été mis en place.

Nous remercions toutes les entreprises qui participent à cette nouvelle édition et qui contribuent au développement d’un média gratuit comme FrenchWeb.fr