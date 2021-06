Patrick Drahi acquiert 12,1% du capital de l’opérateur britannique BT, devenant son premier actionnaire

Le milliardaire Patrick Drahi, patron du groupe de télécoms et de médias Altice, a annoncé jeudi avoir acquis 12,1% du capital de l’opérateur historique britannique BT, devenant son premier actionnaire, sans pour autant avoir l’intention de faire une offre publique d’achat sur BT. Une société nommée Altice UK, détenue à 100% par M. Drahi, a été créée spécialement dans le but de détenir les 1,2 million d’actions de BT. Elle précise jeudi dans son communiqué qu’elle est « distincte des autres entreprises d’Altice mais bénéficie de l’expertise et de l’expérience approfondies et étendues du groupe ».

Altice UK n’a pas l’intention de faire une offre publique d’achat

Altice UK, qui affirme soutenir la stratégie du groupe, a informé le conseil d’administration de l’opérateur historique britannique qu’il n’avait pas l’intention de faire une offre publique d’achat. Dans un communiqué séparé, le groupe britannique « prend note de l’annonce d’Altice concernant son investissement dans BT et de sa déclaration de soutien à notre gestion et à notre stratégie. Nous accueillons tous les investisseurs qui reconnaissent la valeur à long terme de notre entreprise et le rôle important qu’elle joue au Royaume-Uni ». « BT a une opportunité majeure pour améliorer et étendre son réseau de fibre optique au bénéfice de millions de foyers à travers le Royaume-Uni », a estimé Patrick Drahi, cité dans le communiqué d’Altice.

« Nous estimons que l’expansion du réseau très haut débit est l’un des objectifs politiques les plus importants du gouvernement britannique et un élément central de son plan d’action », a-t-il ajouté. Cet investissement au Royaume-Uni intervient alors que Patrick Drahi, présent aussi aux états-Unis, réorganise ses actifs en Europe. Fin janvier, il a pris le contrôle quasi intégral d’Altice Europe, qui chapeaute ses actifs sur le Vieux continent, et retiré le titre de la Bourse d’Amsterdam. Selon plusieurs médias, Altice réfléchit aussi à se séparer de Meo, son opérateur au Portugal qu’il avait racheté fin 2014 pour 7,4 milliards d’euros.