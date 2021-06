Ledger, nouvelle licorne française après une levée de fonds de 380 millions de dollars

Si les investissements dans les cryptomonnaies ont considérablement accéléré depuis le début de l’année 2021, avec l’envolée historique du bitcoin qui a dépassé la barre des 60 000 dollars, la nécessité de sécuriser son portefeuille de crypto-actifs est plus que jamais essentielle. C’est dans ce contexte que le spécialiste français de la sécurisation des cryptomonnaies Ledger réalise une levée de fonds en série C de 380 millions de dollars auprès de 10T Holdings, avec la participation de ses investisseurs historiques Cathay Innovation, Draper Associates, Draper Dragon, Draper Esprit, DCG et Wicklow Capital.

Cette opération porte la valorisation de la startup parisienne à 1,5 milliard de dollars, lui permettant d’entrer dans le cercle très fermé des licornes. Il s’agit sans aucun doute de l’un des plus grand tour de table jamais réalisé dans ce secteur. Le mois dernier, c’est l’Américain Circle, l’un des principaux développeurs du célèbre stablecoin USD Coin (USDC), qui a réalisé la levée de fonds la plus importante du secteur avec 440 millions de dollars. Le marché est en pleine effervescence depuis le début de l’année puisque, selon les données du magazine Forbes, sur les 12 plus gros investissements de l’histoire dans les cyrptomonnaies, 5 ont eu lieu en 2021, à l’instar de BlockFi (350 millions), Dapper Labs (305 millions) ou encore Blockchain.com (300 millions).

«Cette industrie est en train de transformer l’ensemble du secteur financier»

Lancé en 2015 par Éric Larchevêque, Joël Pobeda, Nicolas Bacca et Thomas France, Ledger s’est imposé comme l’une des solutions de référence en matière de stockage de bitcoins. Dirigée par Pascal Gauthier depuis 2019, la startup sécurise déjà environ 15% de tous les actifs en cryptomonnaies dans le monde, a vendu plus de 3 millions de portefeuilles dans 190 pays et compte plus de 1,5 million d’utilisateurs mensuels sur Ledger Live à ce jour. Rentable, Ledger ambitionne de conforter sa position sur le marché, notamment en innovant sur ses produits, en donnant accès à de nouveaux services transactionnels et en développant ses capacités d’entreprise. « Ledger utilisera ses nouveaux fonds pour investir dans son système d’exploitation propriétaire qui fonctionne sur tous les produits et services de Ledger, afin de pouvoir supporter l’intégration fluide de nouveaux services tiers », ajoute l’entreprise.

« Cette annonce de série C marque la transition de Ledger, qui est passé du statut de société leader en matière de sécurité des actifs numériques à celui de passerelle sécurisée vers l’ensemble de l’écosystème des actifs numériques » commente Pascal Gauthier, PDG de Ledger. « Cette industrie est en train de devenir rapidement populaire et de transformer l’ensemble du secteur financier ». « Nos produits sont conçus pour donner aux utilisateurs un contrôle maximal sur leurs actifs numériques et fournir une protection inégalée contre les cyberattaques. »

Le marché des cryptomonnaies semble avoir de beaux jours devant lui malgré le récent krach du bitcoin et de nombreuses monnaies. Le secteur a en effet connu des moments historiques cette année. En avril dernier, la plateforme de trading Coinbase a fait une IPO remarquée, devant la première entreprise entièrement dédiée aux cryptomonnaies à entrer à Wall Street. Cette IPO a eu lieu une semaine après que Coinbase ait publié des résultats impressionnants pour son premier trimestre 2021. Le groupe a en effet enregistré 1,8 milliard de dollars de chiffre d’affaires, pour 800 millions de dollars de bénéfice net.

Regardez notre reportage réalisé chez Ledger :

Ledger : les données clés

Fondateurs : Éric Larchevêque, Joël Pobeda, Nicolas Bacca et Thomas France

Création : 2015

Siège social : Paris

Secteur : FinTech

Activité : sécurisation des cryptomonnaies

Financement : 380 millions de dollars auprès de 10T Holdings, avec la participation de ses investisseurs historiques Cathay Innovation, Draper Associates, Draper Dragon, Draper Esprit, DCG et Wicklow Capital.