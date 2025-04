Petit Bateau, BPIFrance, Lemonway, La Redoute recrutent dans le marketing

Petit Bateau recrute un(e) Directeur Communication, Social Media & Collaborations pour piloter sa stratégie de communication externe, incluant RP, réseaux sociaux, influence et collaborations stratégiques. Le poste implique le management d’une équipe d’une dizaine de personnes et une coordination étroite avec les équipes internes. Le candidat devra justifier d’au moins 10 ans d’expérience en communication de marque, maîtrise des écosystèmes digitaux, gestion de projets 360° et management. Sensibilité mode, créativité, rigueur et capacité d’exécution sont essentielles pour ce rôle clé rattaché à la Direction Marque & Collection.

Bpifrance recrute un(e) Head of Digital Marketing pour piloter et structurer son activité d’email marketing, dans un contexte de forte croissance (1600 campagnes/an via Salesforce Marketing Cloud). Le poste implique le management d’une équipe de 7 à 8 personnes, la définition d’indicateurs de performance clés, la construction d’une gouvernance transverse et l’animation de l’innovation, notamment autour de l’IA. Le profil recherché combine expertise marketing digital, management, data, et forte capacité d’analyse pour accompagner la transformation digitale de Bpifrance.

Lemonway recrute un(e) VP Marketing pour définir et piloter sa stratégie marketing et communication à l’échelle européenne, avec un focus sur les places de marché. Le poste implique le management d’une équipe de 3 à 4 personnes, la conception de campagnes innovantes, l’analyse du marché et le pilotage de la communication externe et interne. Le candidat doit avoir plus de 10 ans d’expérience en marketing B2B, une expertise sectorielle dans le paiement, un anglais courant, et allier vision stratégique et exécution opérationnelle.

La Redoute recrute un(e) Responsable Marketing pour construire et piloter une stratégie digitale et e-commerce en synergie avec la stratégie globale. Le rôle couvre la mise en œuvre d’une communication 360°, l’animation commerciale, le développement d’un CRM puissant et la gouvernance marketing. Le profil recherché combine expertise digitale, sens commercial, leadership transverse et approche data-driven, avec 7 à 10 ans d’expérience et un très bon niveau d’anglais.

