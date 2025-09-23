San Francisco – Paris : la stratégie transatlantique des startups IA françaises, l’exemple de RIPPLETIDE

La levée de 4 millions d’euros de Rippletide illustre une tendance croissante parmi les jeunes pousses françaises de l’intelligence artificielle qui consiste à combiner ancrage européen et implantation californienne dès leurs premiers tours de table.

Le choix du double ancrage

Basée à Paris et à San Francisco, Rippletide mise sur cette stratégie transatlantique pour adresser deux environnements complémentaires. L’Europe fournit un terrain d’expérimentation exigeant, marqué par la régulation et la nécessité de bâtir des IA explicables et conformes. Les États-Unis offrent un accès direct à des clients précurseurs, aux investisseurs à grande échelle et aux talents spécialisés dans l’IA de production.

Cette approche n’est pas isolée. Mistral AI a ouvert un bureau à Palo Alto, Dust s’appuie sur une présence californienne pour accélérer son développement, tandis que Hugging Face a bâti une partie de sa notoriété mondiale grâce à son implantation new-yorkaise.

Répondre aux attentes enterprise-grade

Rippletide développe une architecture neuro-symbolique intégrée aux agents IA pour réduire les hallucinations (moins de 1 %), garantir une explicabilité intégrale et assurer la conformité aux guardrails métiers et réglementaires. L’entreprise cible directement les secteurs où la fiabilité est une exigence, de la banque à la santé, et mise sur un modèle de « forward deployment » pour accompagner les clients jusqu’à la mise en production.

Un mouvement qui s’accélère

Cette stratégie transatlantique s’inscrit aussi dans une logique de financement. Les fonds européens privilégient des approches spécialisées et sectorielles, tandis que les investisseurs américains restent enclins à miser sur des paris d’envergure. En s’implantant des deux côtés de l’Atlantique, les startups françaises maximisent leurs chances de capter ces flux.

À la tête de Rippletide, Patrick Joubert n’en est pas à son premier projet. Après avoir vendu Beamap, cabinet de conseil spécialisé dans le cloud, à Sopra Steria en 2014, il a fondé Recast.AI dès l’année suivante. Cette plateforme de création de chatbots avait rapidement attiré l’attention du géant allemand SAP, qui l’a rachetée en 2018. À ses côtés, Yann Bilien complète l’équipe fondatrice avec une expertise en ingénierie et en conception de systèmes complexes.

Avec ce tour de table seed mené par OneRagtime et des business angels issus de Meta, AWS, BCG et Loft Orbital, Rippletide confirme son ambition : offrir aux grandes organisations la confiance nécessaire pour déployer des agents IA robustes à l’échelle.