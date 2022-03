Pixmania, la nouvelle aventure entrepreneuriale de Steve et Jean Emile Rosenblum

Ne vous frottez pas les yeux, nous ne sommes pas en 2000, année de création de Pixmania par les frères Rosenblum, mais bien deux décennies plus tard, après des montagnes russes pour l’un des eCommercants historiques français et une seconde aventure entrepreneuriale avec TheKase pour les fondateurs.

C’est dans le contexte d’après crise covid que Steve et Jean Emile Rosenblum décident de créer une nouvelle plateforme de vente de produits et services dans l’univers du smartphone. Combinant neuf et reconditionné les deux pionniers de l’eCommerce veulent proposer non pas l’exhaustivité mais le meilleur de l’univers mobile: qu’il s’agisse d’un smartphone, d’un cable, d’un abonnement ou encore d’une assurance. Un One Stop Shop où ils ambitionnent d’offrir l’expérience client la meilleure possible, à l’instar de celle qu’offre Apple. Vous pourrez ainsi découvrir le dernier Xiaomi, Oppo, ou encore Vivo dans ce nouvel espace, qui reprend la marque historique des Frères Rosenblum, Pixmania.

Si ce choix ne manquera pas de surprendre les plus de vingt ans, il n’est pas le fruit d’une quelconque nostalgie mais un choix marketing bien réfléchi, celui d’une marque dont les taux de notoriété et de confiance sont très élevés. Un bon moyen pour démarrer cette nouvelle aventure entrepreneuriale à une position qui les fasse rentrer dans une course très disputée aux cotés des Backmarket, Recommerce et autres acteurs Européens.

Retrouvez l’interview complète de Jean Emile Rosenblum, co fondateur de Pixmania, au micro de Richard Menneveux, Rédacteur en chef de FrenchWeb: