Le député MoDem Jean-Noël Barrot nommé Ministre délégué au Numérique.

Jean-Noël Barrot, député MoDem des Yvelines, sera en charge du Numérique au sein du gouvernement d’Élisabeth Borne. Il succède ainsi à Bruno Le Maire, brièvement chargé du sujet depuis mai 2022, ainsi qu’à Cédric O et Mounir Mahjoubi, nommés sous la présidence d’Emmanuel Macron.

En tant que Ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, il sera sous la tutelle de Bruno Le Maire. À ce poste étaient pressentis Nicolas Dufourcq, directeur général de la BPI, Frédéric Mazzella, fondateur de BlaBlaCar, Éric Bothorel, député LaREM et co-président au sein du groupe d’études de la cybersécurité et souveraineté numérique, ou encore Laure de La Raudière, présidente de l’Arcep.

Responsable des Télécommunications

Diplômé d’HEC Paris et titulaire de masters de l’École d’économie de Paris et de Sciences-Po, Jean-Noël Barrot est réputé pour ses recherches portant sur la finance et l’évaluation des politiques publiques de soutien aux entreprises. L’économiste a notamment été professeur au Massachusetts Institute of Technology (MIT) de 2013 à 2017, avant d’être nommé professeur à HEC Paris.

Il est le fils de Jacques Barrot, qui fut membre du Conseil constitutionnel et plusieurs fois ministre, et le petit-fils de Noël Barrot, ancien résistant et député. Jean-Noël Barrot a désormais pour mission de préparer et coordonner la politique de transformation numérique de l’État, conjointement avec le ministre de l’Action et des Comptes publics.

Il est également responsable du volet des télécommunications, auparavant à la charge d’Agnès Pannier-Runacher, Ministre déléguée auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l’Industrie jusqu’en mai 2022.