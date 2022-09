[Seed] BTP : Obat lève 6 millions d’euros auprès de Truffle Capital pour digitaliser la gestion des TPE et PME

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

La startup française Obat lève 6 millions d’euros auprès de Truffle Capital, Evolem et Holnest pour digitaliser la gestion des TPE et PME du BTP. Ce tour de table doit lui permettre d’accélérer sa croissance.

Fondé en 2019, Obat déploie une solution SaaS qui facilite la gestion et les démarches des professionnels du bâtiment. Elle couvre la relation client, le suivi chantier et son pilotage financier, la comptabilité et la gestion du personnel et des ressources humaines. Obat s’adresse aux entrepreneurs, artisans ou chefs d’entreprises du bâtiment.

La startup, qui fonctionne entièrement en remote avec ses 62 collaborateurs, continuera à se focaliser sur les TPE et les PME avec l’objectif d’atteindre à la fin de l’année 2022 les 10 000 clients actifs et 3 millions d’ARR.