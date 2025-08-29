Framer, nouveau champion européen du no-code, lève 85,6 millions d’euros et vise le marché américain

La startup néerlandaise Framer a annoncé une levée de 85,6 millions d’euros en série D, portant sa valorisation à 1,7 milliard d’euros. Le tour a été mené par les investisseurs historiques Meritech et Atomico, rejoints par WiL et HV Capital. « Framer a atteint l’équilibre financier au cours de l’année écoulée, ce qui a conduit nos investisseurs existants, Meritech et Atomico, à nous proposer un nouveau tour de table. » indiquent les deux co fondateurs KOEN BOK et JORN VAN DIJK

Framer propose une plateforme no-code qui permet aux équipes marketing et design de créer, déployer et optimiser des sites web sans recourir à des développeurs. Conçue comme une alternative aux solutions historiques comme Squarespace ou Wix, la plateforme intègre un CMS, un éditeur de design responsive, des outils d’A/B testing, de suivi de conversion et de collaboration en temps réel.

Adoptée par des entreprises comme Perplexity, Scale AI, Mixpanel ou Miro, Framer revendique plus de 500 000 utilisateurs actifs chaque mois et alimente désormais plusieurs centaines de milliers de sites. La solution a trouvé une place particulière auprès des startups, contraintes par des délais courts et des ressources de développement limitées. Près de la moitié du dernier batch de Y Combinator a choisi de lancer ses sites marketing sur Framer, signe d’un changement de pratiques dans l’écosystème.

La société, qui avait commencé comme un outil de prototypage interactif avant de pivoter vers le développement web complet, a atteint l’équilibre financier depuis un an. Le nouvel apport de capital doit soutenir son expansion américaine, et accélérer le développement de fonctionnalités d’intelligence artificielle. Parmi les nouveautés récentes, l’édition directe sur page illustre cette orientation vers davantage de rapidité et de flexibilité.

Fondée en 2014 à Amsterdam par KOEN BOK et JORN VAN DIJK, Framer est présente à Amsterdam, San Francisco, New York et Barcelone. La société a déjà levé 27 millions de dollars en 2023. Avec ce nouveau financement de 85,6 millions d’euros en série D mené par MERITECH, ATOMICO, WIIL et HV CAPITAL, elle vise désormais à renforcer sa position de champion européen du no-code et à accélérer sa croissance sur le marché américain.