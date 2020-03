Podcast : 1,2 million d’euros pour la plateforme d’hébergement Ausha

Ausha, une plateforme d’hébergement de podcasts, lève 1,2 million d’euros à l’occasion d’un tour de table mené par deux fonds régionaux, Nord France Amorçage et IRD Gestion (par l’intermédiaire de son fonds Nord Création) et avec la participation de cinq business angels, dont Alexandre Boucherot, CEO et co-fondateur d’Ulule, Manuel Dorne (Korben et Yes we hack), Wilfrid André (ex Alice Délice), Nima Karimi (ex Digital & You) et Jean-Baptiste Defossez (Karafun). Il s’agit pour la startup basée à Tourcoing de sa première levée de fonds.

En 2013, Maxime Piquette et Charles de Potter fondent le groupe iCreo, spécialisé dans les services pour les radios et à l’origine de RadioKing, plateforme française de création de webradio (2 500 radio hébergées dans 170 pays). Le groupe créer en 2018 la filiale Ausha est une plateforme de podcasts hébergeant à ce jour plus de 2 600 podcasts. Avec 4 millions d’auditeurs mensuel, la startup ambitionne de doubler ce chiffre d’ici fin 2020.

«Un mode de communication incontournable pour les nouvelles générations»

« Le podcast va devenir un mode de communication, d’information et d’éducation incontournable pour les nouvelles générations. C’est pourquoi avec Ausha, nous avons à coeur de proposer la façon la plus simple de créer un podcast et sommes très heureux de cette levée qui va nous permettre d’accélérer en parallèle notre communication et l’enrichissement de la plateforme », commente Maxime Piquette, CEO et co-fondateur d’Ausha.

La startup compte parmi ses clients des indépendants, des médias comme Libération, ou encore des groupes à l’instar d’EDF, AXA, BNP Paribas ou Décathlon. Sur le marché du podcast, des géants du streaming se sont déjà positionnés à l’instar de Spotify, qui a récemment annoncé l’acquisition de The Ringer, une émission populaire aux Etats-Unis. Il s’agissait de la quatrième acquisition dans ce domaine dans les six derniers mois.

Dans le cadre de cette levée de fonds, Ausha ambitionne d’accélérer sa croissance en Europe, à commencer par l’ouverture d’un bureau à Paris, et de développer de nouvelles fonctionnalités, notamment sur la création d’outils de data et de développement d’audience, pour aider les podcasteurs à développer la visibilité de leurs productions.

Ausha: les données clés

Fondateurs: Maxime Piquette et Charles de Potter

Création: 2018

Siège social: Tourcoing, France

Secteur: Média

Activité: plateforme d’hébergement de podcasts

