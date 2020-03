Smart Building : la startup Beeldi lève 1,3 million d’euros

Beeldi, qui développe une solution pour automatiser les audits techniques du bâtiment, lève 1,3 million d’euros auprès de Starquest Capital et Kima Venture, le fonds Xavier Niel.

Après deux années de R&D, Kévin Le Port et Thomas Feltrin commercialisent Beeldi en janvier 2019. La startup parisienne développe une solution permettant de faire l’audit technique d’un bâtiment, c’est-à-dire d’évaluation des atouts et faiblesses d’un bâtiment. « Avant de commercialiser notre solution, nous avons réalisé une centaine d’audits pour nous assurer qu’il était suffisamment intuitif et qu’il intégrait suffisamment de savoir-faire métier pour faciliter la vie des auditeurs. Cette première étape a vraiment été décisive pour fournir un outil qui répond de manière adéquate au problème que nous avions identifié chez Engie Cofely », commente Kévin Le Port, CEO de Beeldi.

« Générer automatiquement les plans d’action »

Cette solution, disponible sur application mobile, s’adresse donc aux auditeurs pour les accompagner dans la collecte des données de terrains, dans le but qu’elles soient fiables, actualisées et complètes. À partir de ces données, la solution génère automatiquement des plans d’action de maintenance ou de rénovation du bâtiment.

« On a intégré l’expertise métier au sein d’une application mobile, qui permet d’aller récupérer les données sur le terrain, aussi bien sur le plan électricité, chauffage que climatisation. Nos algorithmes permettent alors d’exploiter la donnée sur la plateforme web pour générer automatiquement les plans d’action » explique Thomas Feltrin, CPO de Beeldi.

La solution, qui a déjà équipé 600 bâtiments, a pour but de faciliter et accélérer la prise de décisions et limiter les dépenses énergétiques des bâtiments. Beeldi compte notamment parmi ses clients Engie Cogely, BNP REAL, Estate ou encore Vinci. Dans le cadre de cette levée de fonds, la startup parisienne ambitionne de recruter 7 nouveaux talents, de renforcer sa présence commerciale et d’améliorer sa solution.

Beeldi : les données clés

Fondateurs: Kévin Le Port et Thomas Feltrin

Création: 2017

Siège social: Paris

Effectifs: 13

Secteur: Smart Building

Activité: solution d’automatisation d’audit technique de bâtiments

Financement: 1,3 million d’euros en mars 2020 auprès de Starquest Capital et Kima Venture, le fonds Xavier Niel.