Ponicode lève 3 millions d’euros pour optimiser le développement de code

Ponicode, une solution pour accompagner les développeurs dans la production de code, lève 3 millions d’euros en seed auprès de Breega, avec la participation de Kima et Plug & Play Ventures, ainsi que d’une vingtaine de business angels. La startup parisienne annonce également l’arrivée d’un prêt de Bpifrance d’un million d’euros.

Lancé en juin 2019 par l’entrepreneur récidiviste Patrick Joubert, avec Benedetta Dal Canton, Simon Guilliams et Edmond Aouad, Ponicode développe une plateforme basée sur l’intelligence artificielle et le machine learning à destination des développeurs. La solution génère des tests unitaires et propose des améliorations aux développeurs pour leur éviter des erreurs lorsqu’ils codent. Elle les décharge ainsi de certaines tâches chronophages. En mai 2020, la solution de Ponicode a été intégrée au programme de Microsoft, AI Factory, à Station F dont l’un des objectifs est de former des champions européens de l’IA.

« Vers une qualité irréprochable »

Après avoir vendu Beamap, cabinet de conseil spécialiste du cloud, à Sopra Steria en 2014, Patrick Joubert avait fondé dès l’année suivante Recast.AI, plateforme de création de chatbots. Celle-ci avait éveillé l’intérêt du géant allemand du logiciel d’entreprise SAP, qui a fini par racheter la startup française en janvier 2018.

« La qualité du code est devenue un enjeu clé pour les entreprises dans un monde où le numérique a transformé tous les pans de la société. Au coeur du numérique se trouvent les logiciels développés grâce à des millions de lignes de code », commente Patrick Joubert. « Le code doit faire sa transition vers une qualité irréprochable. Nous voulons élever les standards et devenir un acteur majeur de l’évolution des pratiques de développement. »

Ponicode ambitionne désormais d’étoffer son équipe R&D et de doubler la taille de l’équipe d’ici l’année prochaine. La startup prévoit également de s’étendre à l’international, notamment aux États-Unis. « Nous sommes très heureux d’accompagner Ponicode et leur permettre de faire rayonner leur solution IA de par le monde. Depuis un an l’équipe ne cesse d’innover pour proposer un produit complet et adapté au besoin actuel des développeurs. Nous leur faisons confiance pour poursuivre ce développement et s’internationaliser », ajoute Alexis Robert, partner chez Kima Venture.

Ponicode : les données clés

Fondateurs : Benedetta Dal Canton, Simon Guilliams, Edmond Aouad et Patrick Joubert

Création : 2019

Siège social : Paris

Secteur : IA

Activité : intelligence artificielle pour aider les développeurs

Effectifs : 11

Financement: 3 millions d’euros en juillet 2020 en seed auprès de Breega, avec la participation de Kima et Plug & Play Ventures, ainsi que d’une vingtaine de business angels.