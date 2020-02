Après Beamap et Recast.AI, Patrick Joubert lance Ponicode, une IA pour faciliter la vie des développeurs

Pas de temps mort pour Patrick Joubert. A peine l’aventure Recast.AI digérée, l’entrepreneur français lance un nouveau projet. Il faut dire que c’est dans ses habitudes d’enchaîner. Après avoir vendu Beamap, cabinet de conseil spécialiste du cloud, à Sopra Steria en 2014, il avait fondé dès l’année suivante Recast.AI, plateforme de création de chatbots. Celle-ci avait éveillé l’intérêt du géant allemand du logiciel d’entreprise SAP, qui a fini par racheter la start-up française en janvier 2018.

Désormais, place à Ponicode. Comme dans Recast.AI, il est question d’intelligence artificielle, mais il s’agit cette fois de la mettre à profit pour les développeurs afin qu’ils puissent se concentrer sur le codage. Pour ce faire, la jeune pousse crée en juin 2019 a développé une plateforme basée sur l’intelligence artificielle, nourrie par des millions de lignes de codes. Cela permet ainsi de générer des tests unitaires en quelques clics pour réduire les bugs en production.

Aux yeux de Patrick Joubert, sa plateforme répond à un besoin majeur des développeurs, d’autant plus que le codage se démocratise sous l’impulsion de structures comme l’école 42 de Xavier Niel ou Le Wagon. «Nous codons aujourd’hui comme il y a 30 ans ! Certes, l’automatisation, le cloud et de nombreux outils ont amélioré la productivité, mais une révolution des usages est nécessaire», estime-t-il. Et selon lui, cette révolution passe par «une intelligence artificielle qui comprend le code».

Nous vous proposons de retrouver l’intégralité de notre entretien avec Patrick Joubert ici :

Ponicode : les données clés

Fondateurs : Benedetta Dal Canton, Simon Guilliams, Edmond Aouad et Patrick Joubert

Création : 2019

Siège social : Paris

Secteur : IA

Activité : intelligence artificielle pour aider les développeurs