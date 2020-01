Porté par le numérique, le New York Times franchit la barre des 5 millions d’abonnés

Le New York Times a franchi la barre des 5 millions d’abonnés, principalement grâce à une nouvelle accélération de son portefeuille d’abonnés numériques, a annoncé le quotidien mardi. Au cours de l’année 2019, le groupe a gagné, en net, plus d’un million d’abonnés au seul contenu en ligne, un record pour le New York Times qui a lancé son offre numérique payante en 2011.

3,4 millions d’abonnés en ligne

Le journal compte désormais 3,4 millions d’abonnés au seul contenu en ligne, près de 900 000 abonnés aux éditions imprimées, le solde provenant des produits spécialisés, les plateformes cuisine (NYT Cooking) et mots croisés (NYT Crossword). L’objectif affiché du groupe est d’atteindre 10 millions d’abonnés en 2025, dont deux millions à l’étranger.

Le New York Times a également annoncé mardi avoir atteint, avec un an d’avance sur son plan de marche, l’objectif des 800 millions de dollars de chiffre d’affaires tirés du numérique, ce qui correspond à un doublement en quatre ans (2015). Le groupe publiera ses résultats trimestriels et annuels le 6 février.