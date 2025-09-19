Positive lance Uma, son compagnon IA intégré à User.com, et affirme son ambition européenne

Le groupe européen Positive vient de dévoiler Uma, un compagnon d’intelligence artificielle pensé pour simplifier et réinventer l’expérience du marketing automation. Cette annonce s’accompagne du lancement imminent d’une nouvelle plateforme User.com, marquant un virage stratégique fort pour l’entreprise.

Depuis plus de 20 ans, Positive développe des solutions centrées sur l’humain et portées par une approche “human-driven AI”. L’objectif : rendre la technologie plus simple, utile et accessible pour les équipes marketing et commerciales. Avec Uma, une nouvelle étape est franchie.

Concrètement, Uma permet de passer de l’intention à l’action : il suffit d’exprimer un besoin en langage naturel – « réengager une audience inactive », « lancer une campagne d’information » – pour que l’agent l’interprète et le transforme en processus opérationnel dans User.com. Plus besoin de paramétrages complexes : l’IA agit comme un compagnon fiable et contextuel.

Uma se présente aujourd’hui en version preview sur User.com, une première étape avant de devenir le compagnon intelligent de l’ensemble des produits Positive, au service des équipes.

Notre vision : faire de l’IA un moteur transversal, capable d’accompagner marketing, ventes, communication ou relation client, afin d’offrir une expérience unifiée, fluide et performante.

« Uma incarne notre vision d’une innovation human-driven : une IA simple, concrète et alignée sur les besoins réels des équipes », explique Paul de Fombelle, Directeur général de Positive.

Avec Uma, Positive affirme son ambition : proposer une alternative européenne crédible aux géants mondiaux du SaaS. L’entreprise s’appuie sur un ancrage territorial fort (France, Allemagne, Pologne, Italie) et une proximité durable avec ses clients pour concevoir une plateforme capable de rivaliser à l’international.