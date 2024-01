HARFANGLABS, le logiciel EDR à l’avangarde de la cybersécurité.

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Fondée en 2018 par Grégoire Germain et Xavier Boreau, HarfangLab s’est rapidement imposée comme un acteur clé de la cybersécurité en France. Elle développe un logiciel EDR (Endpoint Detection and Response), une technologie avancée destinée à prévenir et contrer les cyberattaques sur les systèmes informatiques des entreprises. HarfangLab s’appuie sur trois principes fondamentaux : l’interopérabilité de sa solution, la transparence dans la gestion des données, et la liberté de ses clients en matière de choix d’hébergement.

Le logiciel EDR d’HarfangLab est remarquable par sa capacité à s’intégrer facilement avec d’autres systèmes de sécurité, offrant ainsi une protection exhaustive des actifs numériques des entreprises. La robustesse de sa technologie a été validée par une certification de l’ANSSI et par d’excellents résultats lors des évaluations MITRE ATT&CK en 2023.

Dans un contexte de cyberattaques de plus en plus fréquentes et sophistiquées, notamment les rançongiciels, HarfangLab répond à un marché en expansion, ciblant des entreprises et organisations de toutes tailles et secteurs, avec une attention particulière pour celles opérant dans des domaines sensibles nécessitant une sécurité maximale.

Avec plus de 800 000 postes de travail et serveurs sous sa protection, HarfangLab a convaincu plus de 250 clients, y compris des administrations et organisations de renommée internationale, grâce à l’efficacité et la pertinence de sa solution.

HarfangLab a récemment levé 25 millions d’euros en série A, lors d’une levée de fonds menée par Crédit Mutuel Innovation, avec la participation de MassMutual Ventures et Elaia. Ce financement aidera l’entreprise dans son expansion internationale et continuera à financer la recherche et le développement. Cela fait suite à un précédent tour de table de 5 millions d’euros réalisé en 2021 avec Elaia.

Pour découvrir les solutions proposées par HARFANGLAB: https://harfanglab.io/