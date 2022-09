Premiers changements à la tête d’Orange

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

« Je suis heureuse de l ’arrivée de Vincent Lecerf au sein du Comité exécutif et de la nomination de Stéphane Vallois en tant que Directeur général d’Orange Bank . Ces nouvelles évolutions au sein de l’équipe dirigeante viennent renforcer la dynamique entamée il y a plusieurs mois afin d’assurer notre transformation et notre croissance. Je sais pouvoir compter sur leurs expertises pour, ensemble, accompagner l’évolution de l’entreprise . Je suis heureuse de pouvoir continuer à compter sur l’expérience et l’expertise de Gervais Pellissier . Je remercie également Michaël Trabbia pour son appui pendant cette période d’intérim. Enfin, je remercie chaleureusement Béatrice Mandine , Paul de Leusse et Jérôme Barré qui , tout au long de ces années passées chez Orange ont profondément marqué le Groupe . »

Si Christel Heydemann, Directrice générale d’Orange, salue les départs de quatre membres de la direction d’Orange (dont 3 quittent le groupe), seuls deux d’entre eux sont immédiatement remplacés, avec un message très clair: « renforcer la dynamique entamée il y a plusieurs mois. »

Ainsi,