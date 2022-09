[Seed] Benchmark salarial : Figures lève 6,8 millions d’euros auprès de Point Nine

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

La startup française Figures vient de lever 6,8 millions d’euros auprès de Point Nine, avec la participation des investisseurs historiques Bpifrance, via son fonds Digital Venture, Seedcamp et Kima Ventures. Deux nouveaux partenaires (Acadian, Entrée) ainsi que plusieurs business angels se sont ajoutés à ce tour de table. Dans le détail, Figures a levé 5,3 millions d’euros et emprunté 1,5 million. Pour rappel, la startup avait déjà levé 1,7 million d’euros.

Fondé par un ancien DRH passé chez Criteo et Comet, Figures agrège les grilles de salaires de l’ensemble de ses clients, afin d’établir un benchmark salarial sur plus d’une centaine de rôles. Figures déploie une solution d’analyse des données de rémunération qui permet d’établir une stratégie de rémunération en phase avec les pratiques du marché.

Lancé en 2020, Figures compte parmi ses clients de nombreuses startups dont plusieurs licornes, à l’instar de ContentSquare, BackMarket ou encore JobTeaser. La startup revendique à ce jour 700 clients. Suite à l’acquisition de Payspective, son homologue britannique, Figures poursuit son déploiement en Europe avec un objectif de 1000 clients d’ici la fin de l’année.

Revoir l’interview du fondateur de Figures, Virgile Raingeard, à l’occasion de sa première levée de fonds :