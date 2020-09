PropTech: SpareRoom rachète Roomgo pour étendre son service de colocation à l’international

La plateforme de colocation britannique SpareRoom s’offre son rival Roomgo (ex EasyRoommate), propriétaire de la plateforme française Appartager. Cette opération permet à SpareRoom d’étendre sa présence sur pas moins de 18 marchés supplémentaires.

Lancé en 2001, Appartager est une plateforme forte de plus de 3,5 millions d’utilisateurs en France. Propriété du groupe Roomgo qui revendique 28 millions d’utilisateurs dans le monde dans plus de 20 pays, Appartager s’est fait une place sur le marché français que SpareRoom veut revaloriser en optimisant et modernisant la plateforme. Il s’agit également pour la startup britannique d’une porte d’entrée pour étendre ses services sur le marché européen.

«Nous sommes ravis d’avoir l’occasion de rendre à Appartager sa place de numéro un aux yeux des colocataires français», commente Rupert Hunt, fondateur et CEO de SpareRoom. «Nous sommes également impatients de nous développer en France, et d’accroître notre base mondiale de plus de 11 millions de membres dans le monde».

La colocation «un mode de vie qui séduit le monde entier»

Présent au Royaume-Uni depuis 2004, Spare Room étend ses activités aux États-Unis depuis 2012, l’un de ses principaux marchés avec 1,5 million d’utilisateurs. Dans le cadre de cette acquisition, la startup britannique envisage près de 40 millions de clients potentiels avec un service désormais disponible dans 20 pays (dont l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le continent américain, l’Europe et l’Asie) en 5 langues différentes.

«Vivre avec des colocataires est un mode de vie qui séduit le monde entier», poursuit Rupert Hunt. «Des millions d’individus partagent leurs logements, et cette tendance est amenée à gagner encore en popularité dans la dizaine d’années à venir.»